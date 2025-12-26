Зеленский рассказал об участии европейцев в его переговорах с Трампом

Он подчеркнул, что находится в постоянном контакте с европейскими партнерами.

Представители европейских стран могут быть частично привлечены к переговорам президентов Украины и США, ранее анонсированным Владимиром Зеленским. Об этом украинский лидер сообщил во время общения с журналистами.

"Я буду на постоянной связи с ними, мы бы хотели, чтобы европейцы были. Я не уверен, что именно сейчас, за одни сутки, мы можем все собраться офлайн, но я думаю, как минимум, мы подключимся онлайн и будут на контакте наши партнеры", - сказал глава государства.

"Но, безусловно, когда мы говорим об этом всем пути, и там много документов, много вещей зависит от позиции также Европы, безусловно, какой-то формат в ближайшее время мы должны найти, где будет присутствовать не только Украина и Америка, где будет представлена Европа", - подчеркнул президент.

Встреча Зеленского с Трампом

Как сообщал УНИАН, вчера, 25 декабря, украинский президент проинформировал, что провел хороший разговор по телефону со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Сегодня утром Зеленский подтвердил, что "в ближайшее время" встретится с Дональдом Трампом. При этом дату и место встречи он не сообщал.

В то же время, по данным западных СМИ, встреча состоится в это воскресенье, 28 декабря, в Мар-а-Лаго - частной резиденции Трампа в штате Флорида.

