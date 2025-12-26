Такое положение может быть опасным для здоровья человека.

Еще около двух лет назад блогеры в соцсетях начали пропагандировать метод сна в самолете, предлагающий пассажирам фиксировать прижатые к груди колени ремнем безопасности. И хотя врачи практически сразу начали предупреждать об опасности этого тренда, в последнее время он начал набирать все большую популярность в TikTok.

Как пишет Fox News, тепер этот тренд вызвал нешуточные споры о комфорте, этикете и потенциальных рисках для здоровья.

Все за и против

В частности, некоторые пользователи сомневаются в комфортности этой позы, а другие же выражают опасения по поводу безопасности.

Видео дня

Некоторые пользователи также отмечают, что бортпроводники не разрешают такую ​​позу и просят пассажиров сесть нормально. Один пассажир даже заявил, что на него "накричала стюардесса" после попытки сделать это.

Еще часть комментаторов, которые уже попробовали этот тренд, заявили о его недостатках. Например, одна путешественница признала, что, хотя поначалу поза казалась удобной, в итоге у нее онемели ноги.

Что новорят медики

В свою медицинские эксперты предупреждают, что эта тенденция может представлять серьезную опасность для здоровья, особенно на длительных перелетах.

Например, доктор медицинских наук и сертифицированный психиатр из Беверли-Хиллз Кэрол Либерман, имеющая опыт работы с программами психического здоровья для пассажиров авиакомпаний, сообщила Fox News Digital, что такое положение может увеличить риск тромбоза глубоких вен.

"Эта тенденция очень опасна, потому что она удерживает ноги в сильно сжатом положении. Тромбоз глубоких вен может вызвать легочную эмболию, которая может быть смертельной", – сказала Либерман.

Эксперты по этикету тоже не в восторге

Эксперт по этикету и бывшая стюардесса из Флориды Жаклин Уитмор рассказала Fox News Digital, что ставить ноги на сиденья перед собой в самолете обычно считается нарушением этикета.

При этом, по ее мнению, существуют ограниченные обстоятельства, когда это может быть более приемлемо.

"Снимите обувь и наденьте носки или тапочки. Это защитит и сиденье, и ваши ноги. Вы также можете накрыть ноги курткой или одеялом", – пояснила она.

В то же время Уитмор добавила, что пассажирам следует рассматривать такой вариант только в том случае, если рядом с ними никто не сидит.

Другие опасные тревел-тренды из соцсетей

Как сообщал УНИАН, в середине 2024 года TikTok захватил странный тренд в длительных авиапутешествиях под названием raw dogging. Суть его заключалось в том, чтобы в течение всего полета сидеть неподвижно, смотря в одну точку. Однако оказалось, что это может нести серьезные риски для здоровья.

Кроме того, туристов призывали не повторять рискованный тренд из соцсетей, призывающий пассажиров приходить в аэропорт непосредственно перед вылетом их самолета. Хоть это и не имеет прямых угроз для здоровья, но может привести к срыву путешествия.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.