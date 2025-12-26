Украина и США близки к заключению соглашения о гарантиях безопасности, - Зеленский

Судьба документа может быть решена уже на этой неделе.

Украина и США приблизились к подписанию двустороннего соглашения об американских гарантиях безопасности для Киева. Многое будет зависеть от встречи президентов двух стран в это воскресенье. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время онлайн-брифинга в WhatsApp.

"Мы хотим проговорить несколько нюансов по гарантиям безопасности. Я считаю, что, в принципе, это соглашение - а у нас есть несколько соглашений о гарантиях безопасности между нами и Соединенными Штатами, есть рамочные вещи между нами, Соединенными Штатами и европейскими коллегами... На мой взгляд, я вижу сейчас, что между нами и Соединенными Штатами соглашение почти готово", - сообщил Зеленский.

В то же время, как отметил президент Украины, если встает вопрос - подписывать или не подписывать это соглашение, то, на его взгляд, "это уже второй вопрос, в зависимости от того формата, как пройдет наша встреча". "И поэтому я считаю, что этот документ, он есть уже на столе", - заявил Зеленский.

Видео дня

Глава государства подтвердил, что готов подписать определенное соглашение. Но он также признал, что для окончательного принятия мирного плана нужно согласие Европы и России.

"Безусловно, 20 пунктов, без России, без европейцев - подписывать нельзя. Да, четырехстороннее соглашение. Но есть у нас двусторонние договоренности. И опять таки - это второй вопрос, подписываем ли мы их с президентом [Трампом], или нет. Нам надо их еще раз обсудить, и как я и сказал, ежедневно есть изменения во все эти документы нашими группами переговорщиков. Я думаю, в некоторых вещах можно ставить уже точку", - сообщил Зеленский.

Переговоры Зеленского и Трампа на этой неделе

Как сообщал УНИАН, Зеленский отправляется с визитом в США, где предполагается проведение встречи с Трампом в воскресенье, 28 декабря, в штате Флорида.

Ожидается, что представители европейских стран присоединятся к этим переговорам дистанционно.

Вас также могут заинтересовать новости: