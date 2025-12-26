Зеленский признался, кто на самом деле педалирует тему выборов в Украине

У партнеров достаточно сил, чтобы заставить РФ гарантировать безопасность для выборов, считает Зеленский

Педалировать вопрос выборов в Украине начала именно американская сторона. Об этом журналистам рассказал президент Владимир Зеленский.

"Были такие сигналы. Я об этом говорил много раз, что считаю, что для этого нужны будут законодательные возможности проведения и, самое главное, безопасность проведения выборов. Если мы говорим о референдуме - то же самое. Нужна безопасность", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что сейчас есть законодательные инициативы, которые можно менять относительно войны. Но главный вопрос - это безопасность проведения выборов.

"У партнеров есть достаточно силы, чтобы заставить Россию, или чтобы договориться с россиянами, предоставить надлежащую безопасность, безопасную инфраструктуру для проведения выборов президента Украины или проведения референдума", - добавил Зеленский.

Он пояснил, что 20-пунктный мирный план предусматривает проведение референдума, если будут сенситивные вопросы, на которые один человек не может дать ответ.

"Есть некоторые вопросы, на мой взгляд личный, на которые может дать ответ только народ Украины. Хотя инструменты есть и у парламента, безусловно. Но, мне кажется, на мой взгляд, это справедливо, что судьбу Украины решает народ Украины. И это правильно", - добавил Зеленский.

Выборы и референдум: что известно

Ранее президент уже заявлял, что Украина может организовать референдум, на котором предложит гражданам закрепить окончание войны. В то же время он отметил, что для проведения референдума необходима остановка огня минимум на 60 дней.

В то же время Axios пишет, что Путин впервые согласился на прекращение огня для проведения референдума по территориям в Украине. Издание отмечает, что РФ изменила свою позицию относительно того, что прекращение огня может быть только после подписания соглашения.

