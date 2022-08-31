По состоянию на 12 августа у граждан РФ было 37 183 постоянных видов на жительство.

Власти Латвии с 24 февраля аннулировали 761 вид на жительство граждан Российской Федерации. Большую часть документов аннулировали из-за несвоевременной подачи документов.

Об этом пишет издание Delfi

По данным Управления по делам гражданства и миграции страны, по состоянию на 26 августа аннулировали 578 временных разрешений на жительство граждан РФ и 183 постоянных вида на жительство.

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При этом указано, что причины аннулирования документов разные:

264 разрешения были аннулированы из-за несвоевременной подачи документов;

32 - неправильные данные;

24 - включение в базу запретов на перемещение;

восемь – запрет на пребывании в Латвии от спецслужбы.

Кроме того, среди причин аннулирования удостоверений также смена работодателя, переезд на место жительства в другую страну, развод.

По состоянию на 12 августа у граждан РФ было 37 183 постоянных видов на жительство, 9189 временных вида на жительство, из них 1820 выдали из-за инвестиций. У граждан Беларуси — 2432 временных вида, из них 65 связаны с инвестициями.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину в его стране граждане стали более патриотичными, а также осознали цену свободы. Он подчеркнул, что необходимо изолировать российскую часть общества от латвийцев, поскольку они не ассоциируют себя с демократической Латвией.

При этом сред латвийцев провели опрос относительно запрета на выдачу туристических виз гражданам Российской Федерации. Около 51% опрошенных поддержали такое решение.

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