Франция и Германия выступают против введения полного запрета на выдачи виз ЕС гражданам России.
Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на информационное агентство Bloomberg.
Общая позиция обеих стран была освещена в письме к министрам иностранных дел стран Европейского Союза, которые встретятся во вторник на неформальной встрече в Праге.
Франция и Германия заявили, что ЕС должен продолжать выдавать визы гражданам России, не связанные с правительством, в частности студентам, художникам, ученым и специалистам.
"Понимая обеспокоенность некоторых государств-членов в этом контексте, мы не должны недооценивать трансформационную силу опыта жизни в демократических системах из первых рук, особенно для будущих поколений", – цитирует фрагмент письма Bloomberg.
Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Финляндия, Дания и Польша выступают за введение запрета визового режима для россиян.
Напомним, глава МИД Германии заявила, что готова искать компромисс с ЕС по запрету виз для россиян. Анналена Бербок все же считает, что не стоит привлекать к ответственности всех россиян за войну.