Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Финляндия, Дания и Польша выступают за введение запрета визового режима для россиян.

Франция и Германия выступают против введения полного запрета на выдачи виз ЕС гражданам России.

Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на информационное агентство Bloomberg.

Общая позиция обеих стран была освещена в письме к министрам иностранных дел стран Европейского Союза, которые встретятся во вторник на неформальной встрече в Праге.

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Франция и Германия заявили, что ЕС должен продолжать выдавать визы гражданам России, не связанные с правительством, в частности студентам, художникам, ученым и специалистам.

"Понимая обеспокоенность некоторых государств-членов в этом контексте, мы не должны недооценивать трансформационную силу опыта жизни в демократических системах из первых рук, особенно для будущих поколений", – цитирует фрагмент письма Bloomberg.

Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Финляндия, Дания и Польша выступают за введение запрета визового режима для россиян.

Напомним, глава МИД Германии заявила, что готова искать компромисс с ЕС по запрету виз для россиян. Анналена Бербок все же считает, что не стоит привлекать к ответственности всех россиян за войну.

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