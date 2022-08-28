План заморозки соглашения от 2007 года сделает получение россиянами виз для посещения стран Шенгенской зоны более сложным и дорогим.

Министры иностранных дел Евросоюза намерены поддержать приостановку действия соглашения ЕС об упрощении визового режима с Россией, чтобы ограничить количество выдаваемых виз россиянам.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, участвовавших в переговорах, это решение главы МИД стран ЕС планируют принять на двухдневной встрече в Праге, которая начнется во вторник.

"Российским туристам неуместно гулять по нашим городам, по нашим пристаням. Мы должны послать сигнал населению России, что эта война недопустима, она неприемлема", — сказал один из высокопоставленных чиновников ЕС.

Відео дня:

Разрыв соглашения от 2007 года устранит преференциальный режим для россиян при подаче заявления на получение всех виз ЕС, потребует больше документов, сделает их более дорогими и значительно увеличит время ожидания.

"Мы находимся в исключительной ситуации, и она требует исключительных шагов. Мы хотим выйти за рамки приостановки упрощения визового режима", — сказал высокопоставленный чиновник ЕС, добавив, что к концу года могут быть внесены более глубокие изменения.

Однако, отмечает FT, в ЕС нет единого мнения о дополнительных мерах, которые мог бы принять Брюссель, среди которых - сокращение количества виз ЕС, выдаваемых россиянам, либо полное прекращение их выдачи, а также такие предложения, как распространение какого-либо запрета на граждан Беларуси, поддержавшей вторжение в Украину.

Финляндия, Польша и страны Балтии, граничащие с Россией, заявили, что готовы прекратить въезд россиян с туристическими визами на свою территорию, сославшись на исключения из Шенгенского соглашения, связанные с национальной безопасностью.

"Я очень надеюсь найти общее европейское решение о том, как значительно ограничить потоки российских туристов в Европу", — сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, назвав соглашение всех стран ЕС "наиболее устойчивым и юридически правильным".

"Если совместное решение не будет найдено, мы не исключаем регионального соглашения между странами, наиболее пострадавшими от огромных потоков российских туристов, злоупотребляющих европейским гостеприимством", — добавил литовский дипломат.

Запрет на выдачу виз для граждан России - что известно

За запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ выступили пять стран: Эстония, Литва, Чехия, Финляндия и Дания. Первая страна из списка уже реализовала ограничение на въезд.

В России на фоне подобных заявлений за последние две недели количество заявок на шенгенскую визу выросло на 40%, а чиновники из РФ пригрозили ответом на запрет.

Чехия, которая главенствует в Совете ЕС, намерена предложить своим странам рассмотреть прекращение выдачи шенгенских виз для россиян на заседании в конце августа. По мнению представителей государства, это может быть очень эффективная санкция.

При этом в Латвии рассматривают возможность аннулировать визы и виды на жительство для россиян, которые поддерживают войну против Украины.

14 августа дипломаты Польши заявили о том, что работают над запретом выдачи виз гражданам Российской Федерации. Решения по этому вопросу может быть уже в ближайшие недели.

18 августа Дания заявила о том, что ограничит выдачу виз россиянам независимо от решения ЕС. 18 августа стало известно о том, что россиянам придется ждать финские визы по 5 месяцев.

19 августа министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны Евросоюза аннулировать выданные россиянам туристические многократные шенгенские визы.

Но против визовых санкций выступает канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, нельзя закрывать границы, ведь есть российские граждане, которые не поддерживают войну и бегут от режима Путина. Кроме немецкого канцлера против запрета на въезд российских туристов в Евросоюз выступили также в Греции и на Кипре, в Португалии, Швеции. Однако в парламенте Чехии поддержали "визовый бан" ЕС для граждан Российской Федерации.

Также против предложения запретить выдачу шенгенских виз гражданам РФ выступил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Вас также могут заинтересовать новости: