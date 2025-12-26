Если вы еще не смотрели эти сериалы, то холодные зимние вечера – идеальное время это сделать.

После рейтинга лучших фильмов 2025 года, УНИАН также взялся за собственный список лучших сериалов уходящего года.

Как и в прошлом году, мы включили в перечень только сериалы, первые сезоны которых вышли именно в этом году, и не включали шоу, которые в этом году имели новые сезоны. При этом в рейтинг попали только те шоу, первые сезоны которых были полностью завершены на момент написания материала.

1. Переходный возраст

Adolescence (Великобритания, Netflix, драма/криминал, премьера–13 марта 2025 года)

Этот мини-сериал от британского актера Стивена Грэма ("Большой куш", "Банды Нью-Йорка", "Это Англия", франшиза "Веном") стал, вероятно, главной телевизионной сенсацией в мире в этом году.

В центре сюжета – 13-летний Джейми Миллер, которого обвиняют в убийстве одноклассницы. Пока доказательства его вины становятся все более убедительными, его родители, терапевт и детектив ищут ответы на вопрос, как такое могло произойти. За четыре эпизода создатели сериала раскрывают глубокие социальные проблемы, влияние токсично маскулинных сообществ в соцсетях на молодежь и поднимают вопрос важности общения со своими детьми, чтобы уберечь их от многих проблем.

Для юного британского актера Оуэна Купера роль Джейми стала прорывной в карьере – вскоре он также должен появиться на больших экранах, сыграв молодого Хитклфива в "Грозовом перевале" от Эмиралд Финнелл. Между тем, роль его отца в сериале очень эмоционально сыграл сам Стивен Грэм.

Сейчас оценка сериала на IMDb составляет 8,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 97% одобрения от критиков и 74% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 91 из 100 баллов с отметкой "Обязательно к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 6,9 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

2. Плюрибус

Pluribus (США, Apple TV+, научная фантастика/драма, премьера– 7 ноября 2025 года)

Новый проект от создателя хитовых шоу "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу" Винса Гиллигана рассказывает о писательнице по имени Кэрол, которая оказывается единственным человеком с иммунитетом к новому вирусу, делающему всех вокруг постоянно довольными и оптимистичными. Теперь только она может спасти мир от вируса счастья.

Главные роли в сериале сыграли Рэй Сигорн ("Плохие парни: Все или ничего", сериал "Лучше позвоните Солу") и Каролина Выдра (сериалы "Доктор Хаус", "Настоящая кровь", "Квантико").

Сейчас оценка сериала на IMDb составляет 8,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 98% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 68% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 87 из 100 баллов с отличием "Обязательно к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 6,8 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

Уже известно, что у шоу будет второй сезон.

3. Чужой: Земля

Alien: Earth (США, Hulu, научная фантастика/ужасы, премьера–12 августа 2025 года)

Сериал-приквел, события которого происходят за два года до оригинального фильма "Чужой" 1979 года, рассказывает о группе гибридов – киборгов с человеческим сознанием, которые сталкиваются с ужасными внеземными формами жизни.

Главные роли в сериале исполнили Сидни Чендлер (сериал "Пистолет", "Шугар"), Алекс Лотер ("Последняя дуэль", сериал "Андор"), Тимоти Олифант (сериалы "Дэдвуд", "Мандалорец") и другие.

Создателем шоу выступил Ной Хоули, который ранее работал над сериалами "Фарго" и "Легион".

Сейчас оценка сериала на IMDb составляет 7,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 94% одобрения от критиков и 65% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 85 из 100 баллов с отметкой "Обязательно к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 5,1 из 10 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы").

Уже известно, что у шоу будет второй сезон.

4. До последнего самурая

Last Samurai Standing (Япония, Netflix, боевик/исторический, старт–13 ноября 2025 года)

Сериал, который окрестили миксом "Сегуна" и "Игры в кальмара", переносит зрителей в конец 19 века, где некогда непобедимый самурай Сюдзиро решает принять участие в суровой игре на выживание, чтобы спасти свою семью и остальных жителей деревни.

Сейчас оценка сериала на IMDb составляет 7,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 100% одобрения от критиков и 85% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 78 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 7,9 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Уже известно, что у шоу будет второй сезон.

5. Студия

The Studio (США, Apple TV+, комедия, премьера – 26 марта 2025 года)

В центре этого сатирического сериала – устаревшая голливудская киностудия, которая пытается выжить в мире, где искусству и бизнесу все труднее сосуществовать вместе.

Одним из создателей проекта и исполнителем главной роли в нем выступил Сет Роген ("Зеленый шершень", "Интервью", "Соседи"). Также в шоу сыграла Кэтрин Хан ("Очень плохие мамочки", "Достать ножи 2", сериалы "ВандаВижен", "Это все Агата").

Сейчас оценка сериала на IMDb составляет 8,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 92% одобрения от критиков и 76% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 80 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 7,3 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Уже известно, что у шоу будет второй сезон.

6. Отдел нераскрытых дел

Dept. Q (Великобритания, США, Netflix, триллер/детектив, премьера – 29 мая 2025 года)

В центре сюжета нового сериала от создателя "Ферзевого гамбита" Скотта Фрэнка – дерзкий и гениальный детектив, который становится главой нового полицейского участка в Эдинбурге, в котором команда эксцентричных специалистов распутывает старые дела. Сериал основан на одноименном цикле романов датского писателя Юсси Адлер-Олсена, который уже экранизировался на родине автора как серия фильмов "Мистериум".

Главные роли в англоязычной адаптации шоу исполнили Мэтью Гуд ("Матч-пойнт", "Хранители", "Аббатство Даунтон"), Алексей Манвелов ("Подрядчик", сериалы "Чернобыль", "Джек Райан"), Келли Макдональд ("На игле", "Моя ужасная няня"), Хлоя Пирр ("Эмма", сериалы "Ферзевый гамбит", "Корона"), Ширли Хендерсон ("На игле", "Бриджит Джонс: Влюбленная в парня"), Кейт Дики ("Ведьма", сериалы "Игра престолов", "Локи") и другие.

Сейчас оценка сериала на IMDb составляет 8,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 88% одобрения от критиков и 90% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 69 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 7,4 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Уже известно, что у шоу будет второй сезон.

7. Первобытная Америка

American Primeval (США, Netflix, вестерн, премьера–9 января 2025 года)

В центре сюжета этого мини-сериала, события которого разворачиваются в середине 19 века – мать с сыном, которые отправляются в опасное путешествие по суровым землям американского Запада, убегая от своего прошлого. На пути они встречают немало опасных людей, но также находят неожиданных союзников.

Главные роли в сериале исполнили Тейлор Китч ("Люди-Х: Росомаха", "Морской бой", сериал "Настоящий детектив"), Бетти Гилпин (сериалы "Медсестра Джеки", "Блеск", "Миссис Дэвис"), Джай Кортни ("Дивергент", "Отряд самоубийц", "Терминатор 5"), Дэйн Де Хаан ("Место под соснами", "Валериан и город тысячи планет", "Оппенгеймер"), Шей Уигем ("Страна тигров", франшизы "Форсаж", "Миссия невыполнима") и другие.

Сейчас оценка сериала на IMDb составляет 8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 72% одобрения от критиков и 87% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 58 из 100 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы"), а широкая аудитория – в 7,4 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

8. Киллербот

Murderbot (США, Apple TV+, комедия/научная фантастика, премьера – 16 мая 2025 года)

В центре сюжета сериала, основанного на серии книг "Дневники киллербота" Марты Уэллс, – разумный охранный андроид, называющий себя Киллерботом. Он обладает способностью к свободному мышлению, но должен скрывать это. Выполняя опасные задания, он испытывает влечение к людям и одновременно в ужасе от их слабости.

Главную роль в сериале исполнил Александер Скарсгард ("Меланхолия", "Варяг", "Безграничный бассейн", "Пиллион", сериал "Настоящая кровь"). Также в сериале задействованы Дэвид Дастмалчян ("Человек-муравей", "Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Дюна"), Нома Думезвени ("Русалочка", сериалы "Поза", "Надзиратель"), комедиантка Сабрина Ву (сериал "Начальная школа "Эбботт") и другие.

Сейчас оценка сериала на IMDb составляет 7,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 95% одобрения от критиков и 82% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 71 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,5 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Уже известно, что у шоу будет второй сезон.

9. Задание

Task (США, HBO Max, криминал/триллер, премьера–7 сентября 2025 года)

Сериал рассказывает об оперативной группе ФБР, которая пытается остановить серию ограблений наркопритонов в рабочем пригороде Филадельфии. Впрочем, все в этой истории не так просто.

Главные роли в сериале сыграли Марк Руффало (франшиза "Мстители", "Зодиак", "Бедные-несчастные", "Микки-17") и Том Пэлфри (сериалы "Банши", "Озарк", "Любовь и смерть").

Сейчас оценка сериала на IMDb составляет 8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 96% одобрения от критиков и 75% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 77 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 7,5 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Уже известно, что у шоу будет второй сезон.

10. Оно: Добро пожаловать в Дерри

IT: Welcome to Derry (США, HBO Max, ужасы, старт–26 октября 2025 года)

События сериала, являющегося приквелом фильмов "Оно" 2017 и 2019 годов, основанных на одноименном романе "короля ужасов" Стивена Кинга, происходят в 1962 году в городке Дерри в штате Мэн – том самом, где зловещий клоун Пеннивайз преследовал детвору и в оригинальных фильмах.

Как и в двух последних экранизациях романа "Оно", образ Пеннивайза снова воплотил Билл Скарсгард.

Сейчас оценка сериала на IMDb составляет 8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 80% одобрения от критиков и 81% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 61 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,9 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

