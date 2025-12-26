Эти знаки Зодиака переживут мощный внутренний перелом в конце декабря

В списке есть представители знака Лев.

С 26 декабря 2025 года три знака Зодиака переходят в этап внутреннего восстановления. Ретроградное движение Хирона акцентирует внимание на старых эмоциональных травмах, которые незаметно влияли на выбор, реакции и близкие связи. Этот транзит высвечивает повторяющиеся сценарии и привычные модели поведения, пришло время оставить в прошлом. Период способствует осознанности, честному взгляду на себя и глубинным изменениям изнутри, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Для трех знаков именно 26 декабря становится отправной точкой значимого обновления. Перемены ощущались заранее, но теперь они не вызывают сопротивления. Напротив, появляется готовность пройти трансформацию осознанно и без страха.

Лев

Ретроградный Хирон помогает Львам увидеть тонкие моменты, в которых гордость мешала искренне выражать свои чувства и мысли. 26 декабря приходит понимание, где именно срабатывали защитные реакции, уже утратившие свою актуальность.

Речь идёт не о необходимости меняться, а о снятии старых эмоциональных "доспехов". Освобождаясь от них, Лев исцеляет себя и начинает лучше осознавать, какое влияние оказывает на окружающих. Уверенность остаётся, но становится мягче и глубже.

Постепенно приходит важное осознание: ценность не нужно доказывать. Это понимание запускает естественную трансформацию, которая делает Льва более гармоничным и уверенным без лишнего напряжения.

Водолей

Для Водолеев период ретроградного Хирона связан с пересмотром жизненного курса. 26 декабря возникает желание посмотреть на прошлые решения под другим углом и понять, почему некоторые планы не реализовались.

Это осознание становится точкой роста. Водолей ясно видит, какие взгляды и подходы уже не соответствуют текущему этапу жизни. Появляется готовность выйти за пределы привычного и перестать повторять одни и те же сценарии.

Внутренний импульс к обновлению усиливается. Достаточно позволить себе сделать шаг навстречу новому опыту, и процесс изменений запустится сам собой. Трансформация уже рядом и не требует усилий – лишь согласия двигаться дальше.

Рыбы

Для Рыб ретроградный Хирон становится предвестником важного внутреннего сдвига. 26 декабря помогает осознать, как давние модели поведения повлияли на самоощущение и жизненные ориентиры.

Понимание истоков этих процессов лишает их прежней силы. То, что долго оставалось в тени подсознания, выходит на поверхность и теряет влияние. Именно так начинается освобождение и восстановление внутреннего баланса.

Эти перемены затрагивают не только самих Рыб, но и пространство вокруг них. Начало новой главы отражается на отношениях, выборе и восприятии жизни. Период обещает устойчивый рост и всё более позитивные результаты со временем.

