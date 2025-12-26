Джеджула показал 6-месячную дочь и проговорился, как трогательно ее называет (фото)

Летом ведущий стал отцом в третий раз.

Украинский ведущий Андрей Джеджула умилил сеть новым трогательным фото со своей маленькой дочкой Эмилией, которой на днях исполнилось 6 месяцев.

"Доброе утро или придумай как подписать. На самом деле наконец-то выспался после бессонной ночи на дежурстве вчера при -15 градусах", - коротко подписал опубликованное в Instagram фото счастливый папа.

Несколько дней назад ведущий делился с подписчиками не менее милым снимком с дочкой, который был посвящен важной дате.

"Моей маленькой попе уже 6 месяцев + 1 день. Люблю тебя мой лучик, мой маленький Ангелочек - Эмилия! Много лет тебе, наша радость. Мама наша любимая, и тебя с нашим маленьким праздником! Люблю", - признавался Джеджула.

Напомним, как писал УНИАН, 22 июня Андрей Джеджула в третий раз стал отцом, у него родилась дочь, которую назвали Эмилия.

Спустя какое-то время ведущий рассказал о матери своего третьего ребенка, которая "не стремится выставлять себя напоказ".

"Мы официально женаты - и это пока все, что могу сказать. А дальше будет, как в фильме про Бенджамина Баттона: буду публично выдавать подробности нашей истории в обратном порядке. В этот раз я сознательно выбрал изменить подход к своей личной жизни - не делился ею публично. Не скрывал жену - это было нашим общим решением", - отмечал Джеджула.

