Путин впервые согласился на перемирие для проведения референдума по территориям, - Axios

Россия впервые согласилась на прекращение огня до окончательного соглашения, признав его необходимым для политического урегулирования, говорят источники.

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский планируют встретиться в воскресенье в Мар-а-Лаго, чтобы попытаться завершить американский мирный план по войне в Украине.

Как пишет Axios, встреча свидетельствует о существенном прорыве в переговорах. Ранее Трамп заявлял, что согласится на личную встречу с Зеленским только тогда, когда соглашение будет близко к завершению.

По словам высокопоставленных чиновников США, Россия согласилась на прекращение огня как необходимое условие для дальнейших политических шагов, в частности возможного референдума о судьбе спорных территорий. Это означает изменение позиции Кремля, который ранее настаивал, что перемирие возможно только после окончательного мирного соглашения.

Видео дня

"Россияне, которые ранее выступали против прекращения огня, теперь признают, что без него дальнейшие шаги невозможны", - заявил американский чиновник.

Переговоры продолжались даже на Рождество

Подготовка к встрече состоялась после серии закрытых переговоров во Флориде между посланниками Трампа - Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером - и ключевыми переговорщиками Украины и России. Переговоры продолжались в течение всего рождественского периода.

Зеленский подтвердил активную работу над договоренностями, отметив, что стороны "работают круглосуточно", чтобы сделать мирный процесс реалистичным и надежным.

В Кремле также подтвердили контакты: помощник Путина по вопросам внешней политики Юрий Ушаков провел переговоры с американскими представителями.

Что уже согласовано

По данным источников, США и Украина согласовали большинство элементов будущего соглашения, включая гарантии безопасности. Вашингтон готов подать в Сенат договор о гарантиях безопасности для Украины, текст которого базируется на статье 5 Устава НАТО.

"Если Россия снова вторгнется в Украину - будет военный ответ, и санкции автоматически возобновятся", - заявил Зеленский.

Главный спор - Донбасс и продолжительность перемирия

Основным камнем преткновения остается требование России получить контроль над всем Донбассом. США предложили компромиссный вариант - создание демилитаризованной "свободной экономической зоны" на части территорий.

Украина, со своей стороны, настаивает на симметричном отводе войск и проведении референдума.

Также продолжаются дискуссии относительно продолжительности перемирия: Киев настаивает на 60 днях, тогда как Москва может требовать более короткого срока.

Переговоры по миру - последние новости

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва видит медленный, но устойчивый прогрессвмирных переговорах с США по Украине.

"В переговорном процессе по урегулированию конфликта в Украине, я имею в виду в переговорном процессе с США, наблюдается медленный, но устойчивый прогресс", - сказала представитель МИД РФ Мария Захарова.

В то же время The New York Times считает маловероятным то, что Москва примет обновленный мирный план. Российский диктатор Владимир Путин ободрен "успехами" своей армии на поле боя, а некоторые пункты обновленного мирного плана могут быть негативно восприняты российской общественностью.

