Главный дипломат ЕС повторил, что выступает проти прекращение выдачи виз всем россиянам.

Министры иностранных дел Европейского союза вряд ли единодушно поддержат запрет на выдачу виз всем россиянам.

Об этом главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил в комментарии австрийскому телеканалу ORF.

"Я не думаю, что прекращение отношений с гражданским населением России поможет, и я не думаю, что эта идея будет иметь необходимое единодушие", – сказал Боррель.

Відео дня:

В то же время условия для получения виз, по его мнению, должны быть пересмотрена.

"Я думаю, что мы должны пересмотреть способ получения виз некоторыми россиянами, олигархами. Мы должны быть более избирательными. Но я не за прекращение выдачи виз всем россиянам", – добавил глава внешнеполитического ведомства ЕС

Напомним, глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель и ранее выступал против предложения запретить выдачу шенгенских виз гражданам РФ.

Financial Times со ссылкой источники сообщала, что министры иностранных дел Евросоюза поддержали приостановку действия соглашения ЕС об упрощении визового режима с Россией, чтобы ограничить количество выдаваемых виз россиянам.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявлял, что среди стран-членов Европейского союза есть разные мнения по поводу возможного запрета выдачи виз российским гражданам.

Также стало известно, что Франция и Германия выступают против введения полного запрета на выдачи виз ЕС гражданам России.

Пять стран ЕС, граничащих с Россией (Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия), могут запретить российским туристам въезд в свои страны, даже если Евросоюз не введет общесоюзный запрет.

Вас также могут заинтересовать новости: