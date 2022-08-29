Министры иностранных дел Европейского союза вряд ли единодушно поддержат запрет на выдачу виз всем россиянам.
Об этом главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил в комментарии австрийскому телеканалу ORF.
"Я не думаю, что прекращение отношений с гражданским населением России поможет, и я не думаю, что эта идея будет иметь необходимое единодушие", – сказал Боррель.
В то же время условия для получения виз, по его мнению, должны быть пересмотрена.
"Я думаю, что мы должны пересмотреть способ получения виз некоторыми россиянами, олигархами. Мы должны быть более избирательными. Но я не за прекращение выдачи виз всем россиянам", – добавил глава внешнеполитического ведомства ЕС
Напомним, глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель и ранее выступал против предложения запретить выдачу шенгенских виз гражданам РФ.
Financial Times со ссылкой источники сообщала, что министры иностранных дел Евросоюза поддержали приостановку действия соглашения ЕС об упрощении визового режима с Россией, чтобы ограничить количество выдаваемых виз россиянам.
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявлял, что среди стран-членов Европейского союза есть разные мнения по поводу возможного запрета выдачи виз российским гражданам.
Также стало известно, что Франция и Германия выступают против введения полного запрета на выдачи виз ЕС гражданам России.
Пять стран ЕС, граничащих с Россией (Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия), могут запретить российским туристам въезд в свои страны, даже если Евросоюз не введет общесоюзный запрет.