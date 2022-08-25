Главы МИД Украины и Италии скоординировали действия по неформальной встрече глав МИД Евросоюза 31 августа в Праге, на которой будет обсуждаться возможность запрета выдачи виз россиянам.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявляет, что среди стран-членов Европейского союза наблюдаются разные мнения по поводу возможного запрета выдачи виз российским гражданам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ди Майо сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебою.

В частности, у Ди Майо спросили, какова позиция Италии по поводу возможности запрета выдачи туристических виз россиянам, потому что этот вопрос будут обсуждать на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел Евросоюза 31 августа.

"Что касается заседания Совета министров в конце месяца, мы сделаем все возможное для того, чтобы достичь этой цели. Что касается виз, конечно, в Европейском Союзе есть также разные мнения, но, как мы уже показали, можно найти общие (подходы - УНИАН)", - сказал Ди Майо (цитата переведена переводчиком МИД на пресс-конференции с итальянского на русский).

Как сказал Кулеба, сегодня были скоординированы действия по неформальной встрече глав МИД Евросоюза 31 августа в Праге.

"Там мы будем обсуждать санкционный давление на Россию и общую европейскую политику поддержки Украины в военной и финансовой сфере", - сказал Кулеба.

Как сообщал УНИАН, в интервью The Washington Post президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад запретить въезд всем российским путешественникам. Он выразил мнение, что санкции, которые уже наложены на Россию, являются "слабыми" по сравнению с закрытием границ для российских граждан на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоносителей.

После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Европейского Союза и G7 прекратить выдавать визы россиянам.

Глава МИД подчеркнул, что президент Владимир Зеленский "абсолютно правильно на этом настаивает".

"Россияне преимущественно поддерживают войну против Украины. Они должны быть лишены права пересекать международные границы, пока они не научатся их уважать", - считает Кулеба.

21 августа глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас заявил, что обсуждения относительно запрета выдачи виз россиянам для посещения стран-членов Евросоюза только начались, но пока еще рано говорить о том, каким может быть конечное решение по этому вопросу.

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