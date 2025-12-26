'Возмущению нет предела': Ford прекратил производство популярного кроссовера

Знаменитый Ford Escape начали производить в 2000 году.

Популярный кроссовер Ford Escape больше не производят в США. Последний экземпляр этого автомобиля сошел с конвейера на заводе Louisville Assembly 17 декабря, завершив 25-летнюю историю модели. Об этом сообщает Carscoops.

Сегодня Ford делает ставку на модели Bronco Sport и Maverick, которые имеют неплохой рыночный потенциал. В то же время дилеры относятся к решению Ford с беспокойством.

Специалисты рынка считают, что прекращение производства Escape заставит покупателей обратить внимание на других производителей.

Эта точка зрения небезосновательна, ведь модель пользовалась большой популярностью даже в последние годы, когда конкуренция на рынке резко увеличилась.

Причиной популярности автомобиля была его доступность. Escape играл одну из ключевых ролей в привлечении покупателей, которые покупали машину впервые, особенно на фоне общего роста цен на авто.

Сам Ford сохраняет оптимизм. Компания не только верит в успех Bronco Sport и Maverick, но и разрабатывает пять новых "доступных" моделей, которые, вероятно, появятся до 2030 года.

Ранее УНИАН сообщил, что в компании Ford решили пересмотреть планы по электромобилям на фоне финансовых убытков и политики президента США. Теперь автопроизводитель делает ставку на бензиновые и гибридные автомобили.

Напомним также, что ранее американская компания окончательно прекратила производить модель Ford Focus, который стал одной из самых популярных легковушек в истории бренда.

