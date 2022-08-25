В Эстонии подчеркнули, что европейская туристическая виза - это привилегия, а не право.

Россиянам, которые хотят получить краткосрочную визу для въезда в ЕС, придется платить больше и выдерживать дополнительную бюрократию. Такое решение приняли в качестве компромисса для смягчения разногласий стран-членов Евросоюза.

Об этом сообщает Bloomberg.

Правительство Чехии предложит полностью приостановить действие соглашений об упрощении визового режима с Россией и Беларусью на встрече министров иностранных дел в Праге на следующей неделе.

Это позволит россиянам и белорусам по-прежнему подавать заявки на краткосрочный въезд, однако увеличит время обработки виз и повысит затраты с 35 евро до 80 евро.

"Получение европейской туристической визы - это привилегия, а не право человека", - заявила журналистам в Таллинне премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Она подчеркнула, что запрет в первую очередь коснется российской "элиты", путешествующей из Москвы и Санкт-Петербурга.

"Это люди, которые имеют большее влияние на правящий режим", - объяснила Каллас.

Как ранее сообщал УНИАН, пять стран ЕС, граничащих с Россией (Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия), могут запретить российским туристам въезд в свои страны, даже если Евросоюз не введет общесоюзный запрет.

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