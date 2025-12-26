'Наконец-то думаешь сердцем': Цымбалюк показал 'идеальный' финал 'Холостяка' (фото)

Актер шутливо выбрал ведущего.

Украинский актер театра и кино Тарас Цымбалюк ("Чорний ворон", "Спіймати Кайдаша") показал финал 14 сезона реалити-шоу "Холостяк", который устроил бы всех.

Герой этого сезона с помощью искусственного интеллекта сгенерировал изображение, на котором он жмет руку ведущему Григорию Решетнику. На шуточном постере указано, что такое завершение сезона стало бы идеальным для всех. Решетник в комментариях также отшутился:

"Рад, что наконец-то думаешь сердцем".

Как известно, после каждого выпуска реалити сеть "взрывалась" мемами и обсуждениями шоу. Также у пользователей сети было много предположений о том, что Тарас может лишь играть роль холостяка в жизни, а на самом деле он якобы продолжает отношения со своей последней девушкой Светланой Готочкиной.

В комментариях главного героя Цымбалюка и ведущего "Холостяка" Решетника шутливо назвали "парой года в Threads":

"Так и знал, что Решетник выиграет".

"Лучше Ирочка".

"При Мотре такого не было".

Как известно, уже сегодня вечером состоится премьера финального выпуска 14 сезона шоу "Холостяк". На проекте остаются трое девушек - Ирина Пономаренко и Надин Головчук из Хмельницкого, а также Анастасия Половинкина из Киева. Цымбалюк должен выбрать только одну из них.

