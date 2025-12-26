Экономика РФ в депрессии: промышленность переживает сильнейший кризис с 90-х

Ситуация с продажами промышленной продукции в этом году стала худшей с 1998 года.

Усиление санкций, повышение процентных ставок по кредитам и резкое замедление экономики после военного бума поставили российскую промышленность на грань сильнейшего кризиса.

Как пишет The Moscow Times, по словам топ-менеджеров крупнейших промышленных компаний, ситуация с продажами их продукции в этом году стала худшей с 1998 года. Оценки спроса представителями крупного бизнеса пробили минимумы 2009 и 2015 годов, когда в первом случае бушевал мировой финансовый кризис, а во втором - на Россию обрушились первые санкции за аннексию Крыма.

Производственные планы фабрик и заводов по всей России в этом году сократились до самого низкого уровня за последние 16 лет. Общий индекс промышленного оптимизма также упал на минимум с 2009 года. Отмечается, что после двух лет военного бума, когда бюджет влил десятки триллионов рублей в мегапроекты и оборонные предприятия, российская экономика впала в депрессию.

Видео дня

"Темпы роста ВВП замедлились почти до нуля, а промышленность скатилась в рецессию. В ноябре объемы производства в РФ упали на 0,7% в годовом выражении: металлургия просела на 4,1%, химическая промышленность - на 1,7%, машиностроение - на 5,4%. Впервые за 15 лет начало сокращаться производство продуктов питания - на 0,8%", - пишет издание.

Отдельные отрасли пережили полноценный коллапс: выпуск тракторов рухнул на 61,6%, бульдозеров - на 53,7%, лифтов - на 37,2%, пассажирских вагонов - вдвое. К худшим значениям 2022 года скатился автопром, где производство обвалилось на 34,1%.

Цена санкций для экономики возрастает, что бы ни говорили власти, цитирует издание экономиста Александру Прокопенко. По ее словами, экономика находится "в замороженном состоянии" и не устойчива.

Проблемы экономики России - последние новости

Российские потребители готовятся к новой волне ускорения роста цен из-за повышения налогов, которое начнется в 2026 году. Уровень инфляционных ожиданий населения в октябре увеличился с 12,6% до 13,3% - такую инфляцию ждут россияне через год.

Экономика России, которая уже четвертый год подряд тратит большие средства на войну, входит в самый опасный период. Российские резервы исчерпаны, санкции бьют по нефти и банкам, а 2026 год может принести финансовый кризис.

Вас также могут заинтересовать новости: