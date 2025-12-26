В Европе призвали отправить немецкие войска в Украину, но под другим флагом

Председатель крупнейшей политической группы Европарламента, Европейской народной партии, Манфред Вебер считает, что немецкие солдаты под флагом Европейского Союза должны дислоцироваться в Украине, чтобы обеспечить потенциальный мир. Об этом сообщает Spiegel.
По словам лидера ЕНП, Германия также должна принимать военное участие в обеспечении возможного мирного урегулирования в Украине. Однако политик выступает за то, чтобы немецких солдат отправляли под европейским флагом.
"Мы не можем серьезно ожидать, что Трамп обеспечит мирное урегулирование исключительно с помощью американских войск. А если мы говорим о европейских войсках, Германию нельзя оставлять в стороне", - утверждал Вебер.
Он подчеркнул, что Европа должна взять на себя ответственность за безопасность Украины.
"После прекращения огня или заключения мирного соглашения европейский флаг должен развеваться вдоль линии безопасности", - сказал он.
Перспективы мира для Украины
Как сообщал УНИАН, сегодня утром президент Владимир Зеленский подтвердил, что "в ближайшее время" встретится с Дональдом Трампом. При этом дату и место встречи он не сообщал. Перед этим украинский президент сообщил, что провел "действительно хороший разговор" по телефону со спецпосланцами президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
По данным СМИ, встреча состоится в это воскресенье в Мар-а-Лаго - частной резиденции Трампа в штате Флорида.