В Европе призвали отправить немецкие войска в Украину, но под другим флагом

Лидер ЕНП подчеркнул, что Европа должна взять на себя ответственность за безопасность Украины.

Председатель крупнейшей политической группы Европарламента, Европейской народной партии, Манфред Вебер считает, что немецкие солдаты под флагом Европейского Союза должны дислоцироваться в Украине, чтобы обеспечить потенциальный мир. Об этом сообщает Spiegel.

По словам лидера ЕНП, Германия также должна принимать военное участие в обеспечении возможного мирного урегулирования в Украине. Однако политик выступает за то, чтобы немецких солдат отправляли под европейским флагом.

"Мы не можем серьезно ожидать, что Трамп обеспечит мирное урегулирование исключительно с помощью американских войск. А если мы говорим о европейских войсках, Германию нельзя оставлять в стороне", - утверждал Вебер.

Он подчеркнул, что Европа должна взять на себя ответственность за безопасность Украины.

"После прекращения огня или заключения мирного соглашения европейский флаг должен развеваться вдоль линии безопасности", - сказал он.

Перспективы мира для Украины

Как сообщал УНИАН, сегодня утром президент Владимир Зеленский подтвердил, что "в ближайшее время" встретится с Дональдом Трампом. При этом дату и место встречи он не сообщал. Перед этим украинский президент сообщил, что провел "действительно хороший разговор" по телефону со спецпосланцами президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

По данным СМИ, встреча состоится в это воскресенье в Мар-а-Лаго - частной резиденции Трампа в штате Флорида.

