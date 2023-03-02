Российские силовики пытаются установить, кто совершил "диверсию".

Росгвардию отправили в приграничный район Брянской области РФ, куда, как утверждают российские политики и пропагандисты, сегодня утром вторглась "украинская ДРГ".

Как пишет пропагандистские агентство ТАСС со ссылкой на очевидцев, в настоящее время "диверсанты" не проявляют признаков активности. Считается, что они могли покинуть российскую территорию.

"На территории РФ никого из украинской группы уже нет, они все вышли. Сейчас идет поиск, возможно, оставшихся бойцов ВСУ на нашей территории", - сказал один из собеседников агентства и добавил, что звуков стрельбы больше не слышно.

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После того, как начали появляться сообщения о "диверсии", погранкомитет Беларуси, которая также граничит с Климовским районом Брянской области РФ, где разворачивались события, заявлял, что "граница с Украиной под их пристальным вниманием", но о выходе "диверсантов" не сообщал.

Readovka тем временем пишет, что в этом районе продолжается зачистка территории Росгвардией, в частности, лесополосы, где якобы состоялся прорыв.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что "силовые ведомства будут устанавливать детали произошедшего в Брянской области".

"Нужно доподлинно установить, кто совершил диверсию", – говорил он.

Обновлено (14:53): Боец Русского добровольческого корпуса, который взял ответственность за "диверсию" в комментарии изданию "Важные истории" подтвердил, что группа покинула область.

"Я только что оттуда. Нас на этой задаче было 45 человек. Зашли, отсняли, сделали засаду на две БМП. Детей пострадавших я не видел. Но был один пострадавший погранец. Никаких заложников не брали", – заявил боец на условиях анонимности.

Диверсанты в Брянской области России - что известно

Утром 2 марта российская пропаганда начала распространять многочисленные сообщения о нападении диверсантов в приграничной Брянской области.

Сообщалось о десятках вооруженных лиц, которые прорвались в находящиеся у самой границы с Украиной села Сушаны и Любечане (Климовский район). ФСБ впоследствии заявила, что тут проводятся "мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов".

Российские пропагандистские медиа информировали то о захвате заложников, то об обстрелах мирных жителей и школьных автобусов, то о подрыве инфраструктурных объектов. В частности, названная местной жительницей женщина заявляла пропагандистам, что "диверсанты" были "с гранатометами, автоматами, листовками".

Впоследствии Русский добровольческий корпус в составе Интернационального легиона ВСУ, состоящий из воюющих за Украину российских добровольцев, взял на себя ответственность за происходящее в Брянской области. На видео из Сушан бойцы призвали россиян к бунту и заявили, что "пришли сюда не как ДРГ, а как освободительная армия на свою родную землю". Они также сказали, что сообщения об убийствах детей, заложниках и прочем не соответствуют действительности.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал сообщения об "украинских ДРГ" "классической провокацией" и добавил, что что партизанское движение в РФ становится сильнее и агрессивнее. В свою очередь представитель украинской разведки Андрей Юсов сказал о "продолжении трансформации России, ее очищении и освобождении от диктатуры Путина", комментируя новости из Брянской области.

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