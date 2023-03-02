Пропагандисты распространяют фейки, которые опровергают даже местные власти.

Утром в четверг, 2 марта, пропагандистские российские СМИ наперебой сообщают о якобы нападении "украинских диверсантов" на приграничные населенные пункты Сушаны и Любечане в Климовском районе Брянской области России. Проведение там некой операции подтверждает и Федеральная служба безопасности (ФСБ).

"В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами Министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов", – заявляет ФСБ РФ.

В распространяемые пропагандистами сообщениях идет речь о группе из 50 и более вооруженных лицах с желтыми повязками, которая якобы зашла в населенные пункты Сушаны и Любечане с территории Украины.

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"РИА Новости" со ссылкой на губернатора Александра Богомаза пишет, что Сушаны были атакованы дроном. Тем временем "Baza" заявляет, что в Сушанах "идет бой, слышны взрывы". Также "Baza" информируют, что якобы была взорвана электроподстанция и газовая станция в этом населенном пункте.

Несколько СМИ пишут, что якобы взяты в заложники несколько человек ("Baza" сообщает о двух взрослых и двух детях в Сушанах, ТАСС – о шести заложниках без уточнения населенного пункта). Заложников в Лубечанах, согласно сообщениям пропагандистов, удерживали в сельском магазине. Однако эту информацию не подтверждают и местные власти. Пресс-секретарь губернатора области заявила изданию МО РФ "Звезда", что информации о каких-либо заложниках нет.

Также СМИ утверждают, что в Брянской области в результате инцидентов есть раненые и погибшие. В частности, пропагандисты пишут, что "погиб один человек, ранен ребенок".

В потоке многочисленных сообщений о ситуации в Климовском районе российские пропагандисты публиковали фейки, которые впоследствии опровергли сами же российские власти.

Так, не подтвердились властями сообщения об "обстреле школьного автобуса" – власти региона сообщили "РИА Новости", что дети учатся дистанционно.

Readovka заявляла, что в Любечане "диверсанты" ранили девочку и она умерла. Уже через несколько минут ребенок "воскрес". Впоследствии замгубернатора Брянской области Андрей Бардуков заявил "Звезде", что ранена не девочка, а мальчик, и жизни ребенка ничего не угрожает.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, комментируя сообщения россиян о "диверсии", отметил, что если хоть часть публикуемой информации соответствует действительности, то стоят за этим, вероятно, сбежавшие "вагнеровцы", а не "украинская ДРГ".

Ситуация в Брянской области РФ - что нужно знать

Накануне власти РФ объявили о бессрочном продлении "желтого" уровня террористической угрозы на территории граничащих с Украиной Брянской и Курской областей.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW), комментируя єто, подчеркивали, что Кремль использует пропагандистский миф об угрозе нападения украинцев на приграничные районы РФ с двумя целями – обосновать репрессии и мотивировать воевать против Украины.

При этом сама Брянская область превратилась в полигон для запусков дронов-камикадзе по территории Украины. Британская разведка сообщала, что это новая точка запуска БПЛА, которая позволяет россиянам сократить время подлета дронов к Киеву

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