По словам обозревателя, Россия вынуждена идти на крайние меры из-за нехватки техники.

Россияне снимают танки Т-90А с консервации и отправляют на войну в Украину.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, о чем это может свидетельствовать.

По его словам, танки Т-90А стали отправлять на хранение сравнительно недавно, если сравнивать с Т-72, Т-80 и даже Т-62: "Фактически их стали отправлять в боксы на опечатку в конце 1990-х начале 2000-х и в большинстве своем они в вполне сносном состоянии".

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"Если и вправду начинают снимать с консервации настолько ценные уникальные экземпляры, то возникает вопрос, а что же со всем остальными? Думаю, ответ напрашивается сам собой. То, что условно можно назвать производством в России, а на самом деле не более чем ремонтные базы, не справляется с нагрузкой восстановления Т-72 и Т-80", – считает Коваленко.

"Пытаясь решить проблематику нехватки необходимого ресурса в технике, Россия вынуждена идти на крайние меры – вводить в строй то, что условно можно считать наиболее ценной боевой единицей. А потому, кто знает, возможно, скоро ВСУ затрофеят уже не только Т-90, но и Т-14 "Армата", – добавил эксперт.

Ранее эксперт заявлял, что дефицит ракетного вооружения вносит все больше негативных корректив в боеспособность российской армии.

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