Коваленко предположил, что российская армия начала изпользовать "непригодные" ракеты.

Дефицит ракетного вооружения вносит все больше негативных корректив в боеспособность российской армии.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"По территории Украины россияне не осуществляли пуски ракет 9М723 и П-800 "Оникс" довольно продолжительное время. Например, по Одессе в последний раз П-800 применяли 4 августа, а Харьков подвергался обстрелам ОТРК "Искандер" 23 августа. Довольно продолжительная пауза и после неё серия обстрелов с довольно сомнительной эффективностью. Из чего можно сделать следующий вывод. Для осуществления данных пусков был произведён подвоз БК. Причем, как показало время, весьма и весьма некачественного БК", – отметил эксперт. Видео дня

Коваленко предположил, что россияне принялись использовать ракеты, которые ранее признали непригодными (стрелять сейчас больше нечем), или же они запускают ракеты из новой, свежесобранной, поштучной партии, которую склепали из того, что под руку попалось.

"Пока сложно сказать, какой именно из вариантов имеет место быть, но дефицит ракетного вооружения вносит всё больше негативных корректив в боеспособность второй армии в мире с конца", – резюмировал эксперт.

Ранее Коваленко заявил, что у россиян начали возникать проблемы с боеприпасами. По его словам, на данный момент дефицитными у россиян становятся боеприпасы ствольного и реактивного типа.

Вас также могут заинтересовать новости: