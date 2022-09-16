ВСУ ликвидировали уже более 54 тысяч российских оккупантов.

Количество ликвидированных оккупантов в Украине превысило 54 тысячи. Этот новый рубеж был пройден в течение прошлых суток, за которые ВСУ устранили 200 врагов. Наши бойцы также превратили в металлолом более 50 единиц техники противника.

Свежей статистикой потерь России в Украине поделился пресс-центр Генштаба ВСУ на официальной странице на Facebook. Данные традиционно разделены на общие и суточные.

Потери России в Украине по состоянию на 16 сентября

личного состава — около 54 050 (+200) человек ликвидировано;

танков — 2199 (+6);

боевых бронированных машин — 4690 (+8);

артиллерийских систем — 1302 (+7);

РСЗО — 312 (+1);

средств ПВО — 168 (+1);

самолетов — 250 (+0);

вертолетов — 216 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 908 (+0);

крылатых ракет — 233 (+0);

кораблей/катеров — 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн — 3550 (+28);

специальной техники — 121 (+1).

Данные уточняются из-за высокой интенсивности сражений по всей линии фронта. За прошлые сутки наибольших потерь врагу нанесли на Бахмутском и Донецком направлениях.

Видео дня

Напомним, по состоянию на 12 сентября ВСУ освободили 6 тысяч квадратных километров в результате контрнаступления. Сюда входят города Изюм, Купянск и Волчанск.

Атакующие действия украинских защитников переломили ход войны, но завершить ее в этом году все равно не удастся. Таким мнением поделились эксперты из американского Института изучения войны. Они также рассказали, что Россия вдвое усилила скрытую мобилизацию на фоне успехов ВСУ.

Отдельно аналитики рассказали, как украинская армия усилила давление на подразделения рашистов на востоке. Если ситуация будет развиваться похожих образом, врагу станет сложно обороняться.

Вас также могут заинтересовать новости: