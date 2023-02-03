Сильнее всего от "бавовны" неизвестного происхождения страдает Белгородская область РФ.

Противовоздушная оборона России отразила лишь 20% атак якобы со стороны Украины в приграничных областях - Белгородской, Курской, Воронежской и Брянской, пишут журналисты российской "Новой газеты Европа".

Лучше всего "защищены" оккупированные Россией Крым и Севастополь, где находятся военный аэропорт Бельбек, штаб ВМФ и корабли Черноморского флота. Как утверждают журналисты, 75% "атак" на них были перехвачены средствами ПВО.

Сильнее всего от "бавовны" неизвестного происхождения пострадала Белгородская область РФ, в которой за 11 месяцев войны взрывы зафиксированы в более чем 50 населенных пунктах. Город Шебекино с населением 40 тыс. россиян и его окрестности попали под "обстрелы" минимум 27 раз.

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Журналисты отмечают, что в том же Белгороде российская армия использует комплексы малой дальности "Панцирь-С1". Это последний рубеж обороны и их используют для прикрытия объектов в непосредственной близости - до 18 км. Но вместе с ними должны применяться и дальнобойные системы, такие как "Бук", "Тор" и С-300/С-400, чтобы сбивать цели задолго до подлета к городу.

Курскую область неизвестные "обстреляли" с начала войны 100 раз, причем три "хлопка" зафиксированы в самом Курске. В Брянской области так называемых "обстрелов" было 39. Только за текущую зиму второй по населению город области Клинцы кто-то "бомбил" четыре раза.

По оккупированному Крыму якобы было нанесено как минимум 36 ударов. Целями становились военные объекты в Севастополе, включая корабли Черноморского флота.

Жители российских приграничных поселков также жалуются на то, что система предупреждения почти никогда не срабатывала вовремя и добавляют, что "когда начинается стрельба, неясно даже, кто по кому стреляет".

Взрывы на территории России

Как сообщал УНИАН, 19 января начали появляться фото и видео с системами ПВО в Москве, которые разместили на крышах зданий и свободных площадках. В Госдуме снимки с ПВО в Москве назвали "фейками и монтажом".

По состоянию на 22 января было известно, что россияне разместили на крышах зданий уже три комплекса противовоздушной обороны "Панцирь-С1": на главном управлении МВД РФ по адресу Петровка, 38; на министерстве обороны РФ на Фрунзенской набережной; на бизнес-центре в Тетеринском переулке.

Тем временем в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили, что Кремль находится в зоне поражения средств ВСУ. Именно поэтому в Москве начали расставлять системы ПВО. "Если мы достаем до Энгельса, то достанем и до Кремля", - сказали в ГУР.

Напомним, в течение декабря на военных аэродромах России регулярно раздавались взрывы. В Минобороны РФ обвинили в этих атаках Украину. Изрядно досталось аэродрому в Энгельсе, с которого после очередного взрыва россияне рассредоточили самолеты по другим базам, еще дальше от украинской границы.

Как писало издание Forbes, если украинские беспилотники действительно причастны к взрывам на военных аэродромах российских ВВС на расстоянии более 500 км от российской границы, это означает, что Украина имеет технологические средства, чтобы нанести удар по Москве, которая находится в 400 км от границы.

Отметим, что Украина официально не подтверждала свою причастность к каким-либо "взрывным" инцидентам на территории России или оккупированном ею Крымском полуострове.

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