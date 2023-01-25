Это первое косвенное подтверждение атак Украины по территории РФ.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили, что Кремль находится в зоне поражения средств ВСУ. Именно поэтому в Москве начали расставлять системы ПВО.

Такой информацией в эфире национального телемарафона поделился заместитель главы ГУР Вадим Скибицкий. Он впервые косвенно подтвердил, что Украина совершала удары по территории России. Ведущая в один момент заявила, мол, рашисты "не ставят ПВО вокруг Энгельса, они поставили его в районе Кремля".

Скибицкий на это ответил: "Но это было после Энгельса. Это говорит о том, что если мы достаем до Энгельса, то достанем и до Кремля". Напомним, ранее Украина не подтверждала свое причастие к взрывам на авиабазе в РФ. Официальный Киев придерживается позиции: происшествия на территории России — это проблемы государства-агрессора.

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В Москве начали размещать ПВО: что известно

Снимки с самоходными зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С1" на крышах Минобороны РФ и бизнес-центра появились в Сети 19 января.

А немногим позже стало известно, что аналогичный комплекс ПВО могли разместить в 10 километрах от резиденции кремлевского диктатора Путина в Ново-Огарево.

В Воздушных силах ВСУ высмеяли размещение вражеских ПВО. Как заявили представители ВС, в нормальных странах оборону организовывают иначе.

Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк прокомментировал решение россиян и предложил рассказать о "трехдневной СВО".

В Госдуме снимки с ПВО в Москве назвали "фейками и монтажом".

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