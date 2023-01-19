В Воздушных силах ВСУ считают, что россияне "чего-то ожидают", если решили разместить эти комплексы на крышах.

В Москве на крышах зданий начали размещать самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1". В частности, их заметили на крышах Минобороны РФ и одного из бизнес-центров.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат комментируя в эфире телемарафона фото и видео, которые распространяются в соцсетях, заявил, что в нормальных странах оборону организуют по-другому, передает Liga.net.

"Иван-дурак на печи едет. В нормальных странах ставят модульные установки, которые могут автоматически сбивать воздушные цели, а они прям машины на колесной базе [поместили] на крыши домов огромными кранами. Ну, что тут удивляться. Выходят из ситуации как могут. Никакой паники нет", - сказал Игнат.

Он напомнил, что в РФ постоянно сообщают о работе их ПВО, которая "что-то сбивает" и считает, что они "чего-то ожидают", если решили разместить эти комплексы на крышах.

По словам Игната, "Панцирь-С1" имеет небольшой радиус действия и является "более-менее эффективным" для работы по беспилотникам, в том числе ударным.

"Если на предыдущих этапах пропустили, то уже на конечном этапе "Панцирь" должен был бы уничтожить передвигающийся объект. Но насколько поможет делать это со здания министерства обороны - это непонятно", - сказал Игнат.

Панцирь-С1 - что известно

Панцирь С-1 - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРК) наземного и морского базирования.

Он предназначен для противовоздушной обороны малоразмерных объектов и районов, в том числе подвижных. Комплекс имеет комбинированное вооружение, способность вести разведку, ликвидировать воздушные цели.

Взрывы на территории России

Напомним, в течение декабря на военных аэродромах России регулярно раздавались взрывы. В Минобороны РФ обвинили в этих атаках Украину. Изрядно досталось аэродрому в Энгельсе, с которого после очередного взрыва русские рассредоточили самолеты по другим базам, еще дальше от украинской границы.

По данным издания Forbes, если украинские беспилотники действительно причастны к взрывам на военных аэродромах российских ВВС на расстоянии более 500 км от российской границы, это свидетельствует о том, что Украина теперь имеет технологические средства, чтобы нанести удар по Москве, которая находится в 400 км от границы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о том, защищена ли Москва от атак "украинских дронов". Он сослался на якобы некомпетентность в этой сфере. А на новогодние праздники над Москвой значительно усилили ПВО - нести боевое дежурство по противовоздушной обороне должны были около 20 тыс. российских военных.

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