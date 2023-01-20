Член комитета по обороне заявил, что это монтаж.

В Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации назвали видео и фотографии установки систем противовоздушной обороны на крышах в Москве фейками.

Члена комитета по обороне Государственной думы Евгений Лебедева цитируют российские Telegram-каналы. Он считает, что снимки были сделаны с помощью монтажа. В Министерстве обороны еще не комментировали фотографии.

"Я ничего об этом не знаю. Я думаю, это фейки, монтаж", - сказал он.

Видео дня

ПВО в Москве

Напомним, вчера в сети опубликовали фотографии и видео, на которых можно увидеть, что на крышах бизнес-центра и здания Миниобороны РФ в Москве установили самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины высмеяли это, отметив, что в нормальных странах оборону организуют иначе.

Позже стало известно, что россияне могли разместить комплекс противовоздушной обороны в 10 километрах от резиденции росийского президента Путина в Ново-Огарево.

По данным СМИ, комплексы противовоздушной обороны дислоцированы по всему Подмосковью. А в одном из районов Москвы развернули дивизион ПВО С-400.

Напомним, что в конце 2022 года спикер Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать, защищена ли Москва от атак "украинских дронов".

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