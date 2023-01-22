Теперь ЗРК "Панцирь-С1" перекрывают центральную зону Москвы, создавая треугольник, внутри которого находится Кремль.

В центре Москвы вокруг Кремля россияне разместили на крышах зданий уже три комплекса противовоздушной обороны "Панцирь-С1".

В частности, еще одну установку заметили на крыше здания главного управления Министерства внутренних дел РФ по адресу Петровка, 38. Отмечается, что систему там начали размещать еще 18 января.

Это уже третий комплекс противовоздушной обороны, установленный в центре российской столицы. Еще два размещены на крышах министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной и бизнес-центра в Тетеринском переулке.

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Как отметил OSINT-аналитик Evergreen Intel в Twitter, теперь зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" перекрывают центральную зону Москвы, внутри этого треугольника находится Кремль.

"Несмотря на близкое или фактическое перекрытие каждой артиллерийской зенитно-ракетной системы друг с другом, это предполагает некоторый уровень практичности для реальной защиты, а не просто для галочки", - говорится в сообщении.

ПВО на крышах домов в Москве - что известно

Как сообщал УНИАН, 19 января в российских телеграм-каналах начали появляться фото и видео с системами ПВО, которые разместили на крышах зданий и свободных площадках в Москве. Учитывая установку возле резиденции Путина, их уже по меньшей мере пять.

Спикер воздушных сил Юрий Игнат отметил, что россияне "чего-то ожидают", если решили разместить эти комплексы на крышах. "Иван-дурак на печи едет. В нормальных странах ставят модульные установки, которые могут автоматически сбивать воздушные цели, а они прям машины на колесной базе [поместили] на крыши домов огромными кранами. Ну, чему тут удивляться. Выходят из ситуации как могут. Никакой паники нет", - сказал Игнат.

Эксперты из Института изучения войны считают размещение Кремлем установок ПВО в жилых районах российских городов частью информационной войны. По мнению аналитиков, российское руководство активизировало усилия, чтобы представить войну в Украине как экзистенциальную угрозу. Таким образом, Путин создает условия для затяжной войны.

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