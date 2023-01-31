Об обстреле сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков.

Губернатор Белгородской области Российской Федерации Вячеслав Гладков заявил о работе ПВО в небе над Шебекинским округом. Система ПВО сработала несколько раз.

О первом обстреле он отписался в своей социальной сети в 19:02.

"Над Белгородским районом и Шебекинским округом сработала наша система ПВО. Сбиты 2 снаряда", - написал Гладков Telegram.

Примерно через час он сообщил об еще одном массированном обстреле Белгородского района и Шебекинского округа.

"ПВО отработала. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняются", - уточнил он.

Взрывы в Белгороде

В ночь на вторник, 17 января, в российском Белгороде и области также прозвучали взрывы. Тогда сообщалось о большом количестве "хлопков" в Яковлевском районе, Дубовом и самом Белгороде.

15 января стало известно, что командир взвода оккупантов в Белгородской области взорвал гранату рядом с боеприпасами. В результате этого возник масштабный пожар, есть погибшие.

С начала полномасштабного вторжения РФ российские войска регулярно атакую приграничные районы Украины, запуская по ним ракеты из Белгородской области.

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