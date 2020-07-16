Задушил рыболовной сетью: россиянин убил школьницу после неудачной попытки изнасилования

Убийце предъявили обвинение.

Россиянин убил 16-летнюю школьницу после неудачной попытки изнасилования.

Читайте такжеВ России врач насиловал подростков, которые приходили в себя после наркозаОб этом свидетельствует видео допроса подозреваемого, опубликованное на YouTube-канале Следственного комитета РФ.

Отмечается, что задержанный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на несовершеннолетнюю девушку прямо на улице.

После того, как он не смог ее изнасиловать, преступник задушил школьницу рыболовной сетью и скрылся. Мужчина забрал с собой два телефона и смарт-браслет жертвы.

Убийце было предъявлено обвинение по статьям «убийство» и разбой».

Ранее сообщалось, как в Колумбии солдат массово обвинили в насилии над детьми.

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