Задушил рыболовной сетью: россиянин убил школьницу после неудачной попытки изнасилования
06:12, 16 июля 2020Русский міръ
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Убийце предъявили обвинение.
Россиянин задушил школьницу / скриншот
Россиянин убил 16-летнюю школьницу после неудачной попытки изнасилования.
Читайте такжеВ России врач насиловал подростков, которые приходили в себя после наркозаОб этом свидетельствует видео допроса подозреваемого, опубликованное на YouTube-канале Следственного комитета РФ.
Отмечается, что задержанный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на несовершеннолетнюю девушку прямо на улице.
После того, как он не смог ее изнасиловать, преступник задушил школьницу рыболовной сетью и скрылся. Мужчина забрал с собой два телефона и смарт-браслет жертвы.
Убийце было предъявлено обвинение по статьям «убийство» и разбой».
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