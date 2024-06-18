После этого он опубликовал в сети снимок в военной форме.

Житель Томской области выстрелил в своего знакомого из ружья, чтобы попасть в тюрьму и отправиться на войну против Украины.

Как сообщает российский Telegram-канал Astra, Алексей Орлов хотел подписать контракт с Министерством обороны, однако ему отказывали из-за отсутствия прописки. В начале года он выстрелил в своего знакомого из ружья, заявив, что тот будет его "билетом на "СВО".

На суде Орлов признал вину, сказав, что "выстрелил бы точнее", если бы был трезв. Его признали виновным в угрозе убийством и причинении вреда средней тяжести, однако смягчили приговор из-за его желания отправиться на войну.

Видео дня

Росиянин получил два года условного заключения, недавно он опубликовал в сети фотографию в военной форме оккупационной армии РФ.

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