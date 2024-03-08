Украина оправляется от начального шока, и если будет продолжаться мощная внешняя помощь, она будет иметь верх в этой войне на истощение.

Россия вряд ли выиграет войну против Украины, поскольку действия Москвы нанесли непоправимый экономический ущерб стране.

Как пишут профессора Калифорнийского университета в Беркли Анатасия Федик и Юрий Городниченко в статье для Project Syndicate, шансы Украины на победу в войне становятся лучше, особенно если она будет продолжать получать экономическую и военную помощь от Запада.

В то время как экономические перспективы Киева улучшаются, экономика Москвы "демонстрирует признаки напряжения". Российская валюта упала в цене по отношению к доллару, в то время как процентные ставки резко выросли примерно до 16%, чтобы стимулировать ослабление валюты и бороться с бурной инфляцией в стране; цены выросли на 7,4% в годовом исчислении в феврале, что почти вдвое превышает цель центрального банка в 4%.

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Кроме того, похоже, что сегодня Кремль получает меньше денег. Согласно данным российского правительства, несмотря на демонстрацию Путиным неповиновения западным санкциям, доходы от нефти и газа упали примерно на 24% в 2023 году, что составило почти 100 миллиардов долларов потерянных доходов.

Россия также сталкивается с огромной демографической проблемой, поскольку она теряет мужчин на поле боя и борется с оттоком граждан, которые бежали из страны после начала войны два года назад. По оценкам российского информационного агентства "Известия", в 2023 году в стране не хватало около 5 миллионов работников.

Экономисты предупреждают, что это плохо для бизнеса и производительности. По данным Министерства финансов США, российская экономика сейчас сократилась на 5% с момента вторжения в Украину.

Между тем экономика Украины, похоже, улучшается. В то время как в 2022 году ВВП упал примерно на 30%, Международный валютный фонд повысил свою оценку роста страны в 2023 году с 2% до 4,5%.

Между тем ожидается, что в этом году инфляция снизится до примерно 5%, по сравнению с 26% в начале 2023 года.

"Со стороны России большинство экономических потерь является следствием ее собственной бесхозяйственности и санкций Запада. Россия, конечно, сама создала все эти проблемы. Она точно не выиграет войну ни в военном, ни в экономическом плане. Украина оправляется от начального шока, и если будет продолжаться мощная внешняя помощь, она будет иметь верх в этой войне на истощение", - заявили Федык и Городниченко.

Украина, скорее всего, будет нуждаться в продолжении военной поддержки со стороны США и других европейских стран, а также в продолжении финансовой помощи. Запад также должен продолжать накладывать санкции на экономику России, если Украина хочет иметь шанс, добавили они.

"Все эти элементы не только реальны, но и крайне необходимы, чтобы помочь Украине защититься", - отметили профессора.

Экономика РФ

Ранее УНИАН писал, что Международный валютный фонд повысил прогноз роста российского ВВП на 2024 год до 2,6%: ранее МВФ прогнозировал рост на 1,1%.

Ситуация в российской экономике далека от устойчивой, несмотря на заявления самого Кремля. Западные санкции и массовый отток транснациональных компаний нанесли огромный ущерб экономике страны.

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