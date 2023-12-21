Дешевая ипотека давит на финансовую стабильность, но российские власти не хотят сокращать программы накануне выборов.

Чтобы успокоить уставшее от войны население, Россия выдала своим гражданам миллиарды долларов дешевых кредитов на покупку нового жилья. Эти деньги сейчас создают неожиданную проблему для экономики – "быстро растущего жилищного пузыря", пишет The Wall Street Journal.

Журналисты отмечают, что рост цен на жилье вместе со стремительным ростом инфляции привел к разногласиям среди российского руководства. Центральному банку нужно поддерживать финансовую стабильность. В то же время Кремль пытается укрепить народную поддержку накануне президентских выборов 2024 года.

Председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина, которую цитирует издание, призвала к сворачиванию части субсидируемых ипотечных программ. Она предупредила, что они подрывают усилия, направленные на снижение инфляции. А президент РФ Владимир Путин заявил, что планирует продлить популярную ипотечную программу, которая предлагает сниженные ставки для семей с детьми, до конца следующего года.

Видео дня

"Если правительство не сделает [субсидируемые ипотечные программы] ограниченными и целенаправленными... влияние ключевой ставки на экономику значительно ослабится, и, следовательно, нам, возможно, придется держать ставку высокой дольше", – заявила Набиуллина.

По данным WSJ, россияне резко повысили интерес к ипотеке после вторжения России в Украину, когда банки начали смягчать стандарты кредитования. Объемы ипотеки в этом году выросли на 72%, до почти 70 млрд долларов и уже установили новый годовой рекорд. Большинство ставок по кредитам значительно ниже рыночных, благодаря государственной поддержке.

Отмечается, что популярность дешевых ипотечных кредитов помогла домохозяйствам переехать в более крупное, современное жилье, а развитие строительства способствовало росту экономической активности.

"Однако экономисты предупреждают, что высокие расходы и кредитование привели к тревожным признакам перегрева экономики... Правительство сталкивается с растущими расходами, возмещая банкам разницу между рыночной ставкой по ипотечным кредитам... Правительство ожидает, что в следующем году расходы на ипотечную программу вырастут почти в четыре раза, до 454 миллиардов рублей, или около 5 миллиардов долларов", – подчеркивает автор.

Он указывает, что для многих россиян инвестиции в недвижимость являются одним из немногих мест, куда можно вложить избыточные наличные деньги и обеспечить защиту от высокой инфляции. Однако легкие условия финансирования привели к завышению стоимости нового жилья.

Экономист Moody's Analytics Ольга Бычкова, на которую ссылаются в статье, считает, что из-за субсидированных ипотечных ставок сбережения людей уничтожаются. Сейчас уровень проблемных кредитов остается низким – 0,4% просроченных платежей. Но экономисты опасаются, что финансовый стресс назревает под поверхностью. Около половины новых заемщиков тратят 80% своего дохода или более на обслуживание долга.

В то же время бывший сотрудник российского центробанка Александра Прокопенко добавляет, что одна из ключевых групп, которая пользуется ипотекой – семьи погибших и раненых военнослужащих. По ее словам, если правительство прекратит или сократит поддержку таких домохозяйств, может возникнуть кризис собственности. Они не смогут выплачивать кредиты, а банки будут обременены безнадежными долгами.

Ипотека в Украине

Коммерческие банки снизили ставки ипотечного кредитования – впервые с начала широкомасштабного вторжения. В среднем ставка снизилась сразу на 3%. Сентябрьское снижение размера учетной ставки НБУ до 20% побуждает коммерческие банки к развитию и улучшению условий широкого спектра кредитных и в частности ипотечных программ.

В то же время государственной программой доступной ипотеки "єОселя" воспользовались более 4 тысяч украинских семей, а общая сумма выданных ипотечных кредитов превысила 6 млрд гривен.

Вас также могут заинтересовать новости: