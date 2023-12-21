Чтобы успокоить уставшее от войны население, Россия выдала своим гражданам миллиарды долларов дешевых кредитов на покупку нового жилья. Эти деньги сейчас создают неожиданную проблему для экономики – "быстро растущего жилищного пузыря", пишет The Wall Street Journal.
Журналисты отмечают, что рост цен на жилье вместе со стремительным ростом инфляции привел к разногласиям среди российского руководства. Центральному банку нужно поддерживать финансовую стабильность. В то же время Кремль пытается укрепить народную поддержку накануне президентских выборов 2024 года.
Председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина, которую цитирует издание, призвала к сворачиванию части субсидируемых ипотечных программ. Она предупредила, что они подрывают усилия, направленные на снижение инфляции. А президент РФ Владимир Путин заявил, что планирует продлить популярную ипотечную программу, которая предлагает сниженные ставки для семей с детьми, до конца следующего года.
"Если правительство не сделает [субсидируемые ипотечные программы] ограниченными и целенаправленными... влияние ключевой ставки на экономику значительно ослабится, и, следовательно, нам, возможно, придется держать ставку высокой дольше", – заявила Набиуллина.
По данным WSJ, россияне резко повысили интерес к ипотеке после вторжения России в Украину, когда банки начали смягчать стандарты кредитования. Объемы ипотеки в этом году выросли на 72%, до почти 70 млрд долларов и уже установили новый годовой рекорд. Большинство ставок по кредитам значительно ниже рыночных, благодаря государственной поддержке.
Отмечается, что популярность дешевых ипотечных кредитов помогла домохозяйствам переехать в более крупное, современное жилье, а развитие строительства способствовало росту экономической активности.
"Однако экономисты предупреждают, что высокие расходы и кредитование привели к тревожным признакам перегрева экономики... Правительство сталкивается с растущими расходами, возмещая банкам разницу между рыночной ставкой по ипотечным кредитам... Правительство ожидает, что в следующем году расходы на ипотечную программу вырастут почти в четыре раза, до 454 миллиардов рублей, или около 5 миллиардов долларов", – подчеркивает автор.
Он указывает, что для многих россиян инвестиции в недвижимость являются одним из немногих мест, куда можно вложить избыточные наличные деньги и обеспечить защиту от высокой инфляции. Однако легкие условия финансирования привели к завышению стоимости нового жилья.
Экономист Moody's Analytics Ольга Бычкова, на которую ссылаются в статье, считает, что из-за субсидированных ипотечных ставок сбережения людей уничтожаются. Сейчас уровень проблемных кредитов остается низким – 0,4% просроченных платежей. Но экономисты опасаются, что финансовый стресс назревает под поверхностью. Около половины новых заемщиков тратят 80% своего дохода или более на обслуживание долга.
В то же время бывший сотрудник российского центробанка Александра Прокопенко добавляет, что одна из ключевых групп, которая пользуется ипотекой – семьи погибших и раненых военнослужащих. По ее словам, если правительство прекратит или сократит поддержку таких домохозяйств, может возникнуть кризис собственности. Они не смогут выплачивать кредиты, а банки будут обременены безнадежными долгами.
Ипотека в Украине
Коммерческие банки снизили ставки ипотечного кредитования – впервые с начала широкомасштабного вторжения. В среднем ставка снизилась сразу на 3%. Сентябрьское снижение размера учетной ставки НБУ до 20% побуждает коммерческие банки к развитию и улучшению условий широкого спектра кредитных и в частности ипотечных программ.
В то же время государственной программой доступной ипотеки "єОселя" воспользовались более 4 тысяч украинских семей, а общая сумма выданных ипотечных кредитов превысила 6 млрд гривен.