Значительную роль в этом играют высокие военные расходы россиян в прошлом году.

Международный валютный фонд повысил прогноз роста российского ВВП на 2024 год до 2,6%: ранее МВФ прогнозировал рост на 1,1%. Такие данные представлены в новом обзоре, опубликованном на официальном сайте организации.

"В 2024 году показатель был пересмотрен в сторону повышения на 1,5 процентного пункта по сравнению с октябрьским показателем 2023 года, отражающим перенос более сильного, чем ожидалось, роста экономики в прошлом году за счет высоких военных расходов и внутреннего потребления, что поддерживается ростом заработной платы на напряженном рынке труда", – говорится в докладе организации.

В МВФ заявили, что по итогам прошлого года российская экономика выросла на 3%. При этом в 2025 году фонд ожидает роста российского ВВП всего лишь на 1,1%.

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Что касается мировой экономики, то по оценкам фонда она в прошлом году выросла на 3,1%. Прогноз на этот год был повышен и теперь также составляет 3,1%. В 2025 году МВФ ожидает роста глобальной экономики на 3,2%.

МВФ и Украина

В конце прошлого года в МВФ заявили, что в 2024-м рост украинской экономики составит 3-4%. Инфляция в новом году будет составлять 9,5%. Кроме прочего, в фонде ожидают сокращения безработицы.

Напомним, весной прошлого года Украина и Международный валютный фонд начали новую программу сотрудничества, в рамках которой фонд должен выделить стране 15,6 миллиардов долларов. Программа рассчитана на четыре года.

В этом году в рамках программы Кабмин рассчитывает получить 5,4 миллиарда долларов.

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