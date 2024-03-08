Отмечается, что Вашингтон и Киев разочаровываются друг в друге.

После двух лет военного союза, отношения между Украиной и США начинают ухудшаться из-за взаимного разочарования, пишут журналисты The New York Times.

В частности, они говорят, что разочарование Пентагона сводится к одной проблеме - Украина отказывается воевать по сценарию американских стратегов. Отмечается, что сначала речь шла о контрнаступлении Украины, где Соединенные штаты предлагали Киеву штурмовать большой группой на одном участке фронта. Вместо этого Силы обороны предпочли атаковать менее заметными группами на нескольких направлениях.

Кроме того, отмечается, что США предлагали Украине ранее отойти от Авдеевки, но Киев держал населенный пункт до последнего. По мнению официальных лиц США, Силы обороны должны были бы сосредоточиться на наступательных кампаниях, а не "битве за города", которые "не имеют стратегической ценности".

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Зато Украина разочарована тем, что из-за политических дебатов в США, Силам обороны на фронте катастрофически не хватает боеприпасов. Кроме того, отмечается разочарование Украины и в задержке передачи Киеву передового оружия, такого как истребители или ракеты большой дальности.

Несмотря на это, издание пишет, что о разрыве военного альянса речь не идет - приверженность обеих сторон остается твердой. Например, США даже несмотря на отсутствие финансирования, продолжают предоставлять Украине все разведданные, а Пентагон на встречах с партнерами побуждает увеличить помощь Украине.

Издание также отмечает, что в Пентагоне среди военных целей Украины на 2024 год стоит в том числе и уничтожение Крымского моста: "Российские войска используют мост для снабжения и материально-технического обеспечения, и он является критически важным для их усилий на юге Украины и в Крыму".

Российско-украинская война продолжается: что надо знать

На фоне приближения выборов, Россия увеличила количество ударов по южной части Украины. В ВСУ сообщили, что речь идет об информационном давлении на население.

В частности, в ночь на 8 марта российские войска ударили по Одесской области, где Силы обороны смогли уничтожить 18 "шахедов" врага.

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