В Москве признали виновным в госизмене доктора физико-математических наук за то, что произошло 7 лет назад.

57-летнего Александра Шиплюка — директора Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН, доктора физико-математических наук, который на протяжении десяти лет занимался дизайном гиперзвуковых ракет, приговорили к 15 годам колонии строгого режима.

Российские силовые структуры продолжают "зачищать" неугодных, в том числе ученых-физиков, которые ранее занимались исследованиями и разработками в области гиперзвуковых технологий. Шиплюка обвинили в госизмене (статья 275 УК РФ). В частности, в передаче секретных данных в 2017 году, во время научной конференции в Китае. Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Сын ученого, Михаил, заявляет, что его отец вину признать не готов.

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"Они с адвокатом бились до последнего", - добавил родственник осужденного.

Александр Шиплюк — четвертый из российских ученых, связанных с разработкой вооружения, которого наказали заключением в колонии.

Российские тюрьмы

Российские власти продолжают держать за решеткой "предателей Родины". Одним из них является террорист Игорь Стрелков-Гиркин, который недавно прокомментировал из тюрьмы наступление ВСУ в Курской области.

Он заявил, что эта операция является отвлекающим маневром. По его словам, украинские войска должны задействовать основные и главные резервы на другом направлении.

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