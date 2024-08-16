Он считает, что операция в Курской области должна отвлечь от главной атаки.

Российский террорист Игорь Стрелков-Гиркин назвал наступление Украины в Курской области отвлекающим маневром.

Фрагмент письма, которое оккупант написал в тюрьме, опубликовала в Telegram его жена Мирослава Регинская. По мнению Стрелкова, украинская армия планирует нанести более крупный удар в напрвалении оккупированного Крыма.

"В отношении ситуации на фронте: внимательно слежу. Считаю удар украинцев в Курской области отвлекающим. Следует ожидать второго - главного, в котором они основные задействуют свои остальные резервы и авиацию (F-16). Вероятнее всего, в Крымском направлении", - написал он. Видео дня

Стрелков-Гиркин в тюрьме

Как известно, оккупант ранее был сотрудником Федеральной службы безопасности России. В одном из интервью он признался, что войны в Украине бы не было, если бы он в 2014 году не нажал на "спусковой крючок".

"Если бы наш отряд не перешел границу, в итоге все бы кончилось, как в Харькове, как в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных", - говорил он.

Стрелков призназ одним из виновников уничтожения малайзийского Боинга и гибели 298 человек, находившихся на борту. В Нидерландах его заочно приговорили к пожизненному заключению.

В начале 2024 года в России его приговорили к четырем годам колонии общего режима за "публичные призывы к экстремизму с использованием интернета". Он систематически критиковал военное руководство и самого Путина, обвиняя в провалах в войне против Украины.

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