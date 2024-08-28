Террорист собирался подавать документы на УДО, но теперь досрочное освобождение ему не светит.

Администрация российской колонии, где свой 4-летний срок за критику Путина отбывает российский террорист Игорь Гиркин-Стрелков, признала его склонным к побегу. Об этом сообщила в соцсетях его жена Мирослава Регинская.

"Поступила неприятная информация: на моего мужа, Игоря Стрелкова, отбывающего заключение в ИК-5, администрация колонии "повесила красную полосу" - знак того, что он якобы склонен к побегу", – говорится в сообщении.

По мнению женщины, такое решение администрация колонии приняла исключительно для того, чтобы лишить Гиркина возможности получить условно-досрочное освобождение. Вроде как бывший лидер донецких сепаратистов планировал просить о таком освобождении уже в скором времени.

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"Чем мотивировала колония "красную ленту" Стрелкову - неизвестно. Игорь не нарушал правила внутреннего распорядка, ни разу не отказывался от труда, никаких происшествий негативного характера либо нареканий со стороны администрации за все его пребывание в колонии не было. Он ни дня своей жизни не был в розыске: никогда не скрывался", – написал Регинская.

Жена террориста предполагает, что тюремная администрация исходила из профессионального прошлого Гиркина: "умеет обращаться с оружием, обладает навыками конспирации, организаторскими способностями".

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Как писал УНИАН, администрация колонии нашла Гиркину работу без отрыва от "отсидки". Утверждается, что по собственной инициативе бывший "министр обороны" боевиков "ДНР" решил стать швеей.

Также мы рассказывали, что Гиркин очень обеспокоился наступлением ВСУ в Курской области. В своем письме на волю осужденный Гаагским судом массовый убийца выразил мнение, что Курская операция – лишь отвлекающий маневр, а основной удар ВСУ готовят в другом месте.

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