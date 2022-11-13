Решение может быть принято "независимо от времени совершения действий, которые представляют угрозу безопасности, и даты выявления факта совершения таких действий".

Российский диктатор Владимир Путин предложил лишать приобретенное российское гражданство за "дискредитацию" армии РФ.

Как передает канал "Дождь", в Госдуму поступили президентские поправки к законопроекту о гражданстве. В документе Путин предлагает лишать могут лишить приобретенного гражданства человека, за "действия, представляющие угрозу безопасности России".

Решение может быть принято независимо от времени совершения действий, которые представляют угрозу безопасности, и даты выявления факта совершения таких действий". Факт совершения таких действий будет устанавливать ФСБ.

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Документ также дополняет, что приобретенное гражданство прекратят за совершение таких "преступлений":

осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной в России;

публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил, выполнении государственными органами своих полномочий;

публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России;

публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России с целью защиты интересов страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или выполнения государственными органами своих полномочий в указанных целях.

Лишение гражданства РФ: что предлагала Госдума

Не только Путин проявил инициативу по лишению гражданства РФ. Ранее в Госдуме призвали лишать гражданства людей, которые были замечены в критике российских властей.

Осуждение так называемой "спецоперации", как кровавый диктатор называет развязанную против Украины войну, и признание нелегитимности российской власти некоторые западные страны "планируют сделать обязательным условием для выдачи визы".

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