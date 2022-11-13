Для этого Россия будет использовать как подготовленных мобилизованных военных, так и добровольческие отряды.

Военно-политическое командование России планирует восстановить утраченную интенсивность наступательных операций.

Как отметил в интервью Obozrevatel экс-руководитель Службы внешней разведки генерал Николай Маломуж, с 2023 года РФ намерена продолжать движение по захвату Донецкой области, удерживать позиции в Запорожской области, на левобережье Херсонщины.

"Если подтянутся большие резервы, то большие группы, которые готовятся на базе вагнеровцев и кадыровцев, будут укреплять решающие направления. Например, Донецкое, Запорожское, левобережье Херсонского направления", - сказал он.

Для этого Россия будет использовать как подготовленных мобилизованных военных, так и добровольческие отряды, добавил Маломуж. Последние имеют более высокий уровень подготовки, которые будут жестко контролировать мобилизованных, играть роль "заградотрядов", а также будут задействованы на прорывных направлениях.

Провал Путина в войне с Украиной

11 ноября стало известно об освобождении Херсона - единственного областного центра, который контролировали россияне с момента вторжения 24 февраля.

Это стало для Путина самым крупным поражением в войне, считают аналитики Института изучения войны. Вывод оккупантов из Херсона затрудняет взаимоотношения главы Кремля с "фракцией ястребов". Например, рашистский идеолог Дугин накануне призвал "принести Путина в жертву".

Проблемой для Путина стали и частично мобилизованные. "Мобиков" без подготовки бросают на самые горячие участки фронта, что изрядно ударило по наступательной способности оккупантов и усилило критику Кремля и так недовольных ходом "спецоперации" русских "националистов".

Сейчас, констатируют в британской разведке, российские войска перешли к обороне на большинстве участков фронта.

На фоне крушения на поле боя Кремль возобновил попытки начать с Украиной переговоры, однако в очередной раз в ультимативной форме.

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