Лидер РФ в рамках своего выступления 27 июня отчитался о том, как справлялся с мятежом "вагнеровцев".

Лидер РФ Владимир Путин отчитался о том, как справлялся с мятежом основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в дни 23-24 июня и акцентировал, что для стабилизации ситуации ему не пришлось забирать оккупантов из зоны "СВО".

Об этом диктатор высказался во время выступления на крыльце Грановитой палаты (территория Кремля) в рамках благодарственной речи к силовикам РФ, которые помогли сохранить ему президентское кресло: "Вы действовали четко, слаженно, делом доказали свою верность", - указал Путин.

Нахваливая слаженность боевых подразделений РФ Путин также поблагодарил силовиков за то, что ему не пришлось забирать оккупантов из Украины.

"Нам не пришлось снимать боевых подразделений из зоны "СВО", - указал диктатор.

Путин выступил с обращением к россиянам вечером 26 июня

Отметим, что вечером 26 июня президент РФ также выступил с обращением к россиянам и отметился риторикой о том, что "вагнеровцы" - патриоты РФ.

Согласно версии Путина, недоброжелателей России воспользовались ЧВК "Вагнер", чтобы использовать их против "братьев по оружию".

Отметим, что "повстание" ЧВК "Вагнер" началось вечером 23 июня. Тогда их главарь Евгений Пригожин заявил, что по одной из баз наемников пришелся удар со стороны кадровых войск России. На фоне этого он объявил о шествии на Москву, но к вечеру 24 июня - "передумал". На подступах к Москве Пригожин развернул силы "Вагнер" назад на базы.

Вас также могут заинтересовать новости: