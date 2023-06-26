Он заявил, что "вагнеровцы" могут уйти в Беларусь или подписать контракты с Минобороны РФ.

Путин выступил с обращением к россиянам, в котором назвал наемников из частной военной компании "Вагнера" патриотами РФ.

Обращение длилось около пяти минут. До этого рупор Кремля Дмитрий Песков заявлял, что слова Путина "без преувеличения, определят судьбу России". При этом в своем выступлении российский диктатор вновь говорил о "неонацистах в Киеве, их западных покровителях и нацпредателях".

Он заявил, что вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен, а враги России хотели братоубийства и ее поражения. Путин упомянул и убитых "вагнеровцами" летчиков, заявив, что их мужество уберегло Россию.

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"Вагнеровцы" - тоже патриоты России, их попытались использовать втемную против братьев по оружию, которые вместе сражались за будущее страны", - заявил диктатор.

Он сказал, что теперь наемники "Вагнера" могут заключить контракт с Министерством обороны РФ, вернуться к своим семьям или "уйти в Беларусь".

В своем обращении он ни разу не назвал имя Евгения Пригожина, не упомянул закрытие уголовного дела против него и не сказал о возможных кадровых перестановках в Минобороны и Генштабе.

Мятеж в России: что известно

Напомним, 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил, что по их позициям ударила армия РФ и объявил "поход на Москву" для достижения справедливости.

К утру наемники зашли на территорию РФ и взяли под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону. Часть из них направились в сторону Москвы, пройдя Воронежскую, Липецкую и Тульскую области.

По данным российских СМИ, за это время "вагнеровцы" уничтожили самолет и шесть российских вертолетов, ликвидировав 13 пилотов ВКС РФ.

24 июня в РФ открыли уголовное дело против Пригожина. Путин записал обращение к россиянам, назвав мятеж предательством и "ударом в спину". На встречу наемникам выехали "кадыровцы", на дорогах устанавливали блокпосты, некоторые из них перерывали.

Однако вечером в Беларуси заявили, что диктатор Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и они достигли договоренностей. Уже вскоре главарь ЧВК записал аудио, в котором скзаал, что его колонны возвращаются обратно. В Кремле сделали заявление о том, что дело против Пригожина закроют, а он сам "уйдет в Беларусь".

Сегодня он впервые прокомментировал свой мятеж, сказав, что они "шли для демонстрации протеста, а не для свержения власти".

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