Путин рассказал о возможной наркотической зависимости у главы ЧВК "Вагнер".

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в телах главы ЧВК "Вагнер" Евгнения Пригожина и других погибших в авиакатастрофе самолета были найдены осколки гранат, однако внешнего воздействия на самолет не было.

"Глава СК РФ Александр Бастрыкин докладывал мне на днях, что в телах погибших в авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было. Это уже установленный факт, результат экспертизы, проведенной СК", - заявил Путин.

Он рассказал о возможной наркотической зависимости у главы ЧВК "Вагнер".

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"К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась, хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 млрд наличными, но и 5 кг кокаина. На мой взгляд, надо было провести такую экспертизу, но она не была проведена", - добавил Путин.

Смерть Пригожина - подробности

23 августа в Тверской области России разбился самолет, на борту которого был Пригожин и другие "вагнеровцы". 29 августа Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге, рядом с отцом.

Наемники группы "Вагнера" находятся в подвешенном состоянии. Ведутся серьезные споры о том, кто возглавит частную военную кампанию после смерти Евгения Пригожина.

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