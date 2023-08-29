Похороны прошли в присутствии его ближайших друзей.

Во вторник, 29 августа, в Санкт-Петербурге похоронили погибшего 23 августа в результате авиакатастрофы главаря ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожина, сообщает его пресс-служба.

"Прощание с Евгением Викторовичем состоялось в закрытом формате. Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище [в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга]", — говорится в сообщении.

Издание "Дождь" напоминает, что Пригожин награжден звездой Героя России. Героев России как правило хоронят с воинскими почестями (с почетным эскортом, флагом, оркестром и несением орденов) на федеральном военном кладбище.

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Пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на источник в окружении погибшего главаря ЧВК утверждает, что похороны Пригожина прошли, согласно пожеланиям его родственников, только в присутствии его ближайших друзей.

Похороны Пригожина

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков анонсировал, что Владимир Путин не будет присутствовать на похоронах главаря ЧВК "Вагнер" и своего до недавнего времени верного соратника Евгений Пригожина.

Проигнорировала прощание и российская элита. По информации СМИ, сегодня в Санкт-Петербург прилетело ограниченное количество частных бизнес-джетов.

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