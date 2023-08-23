Утверждается, что на месте аварии найдены десять тел.

Тела владельца "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина и военного командира этой группировки Дмитрия Уткина обнаружены на месте крушения и опознаны. Об этом сообщил телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, который считают приближенным к одной из "башен" Кремля.

"Тела Пригожина и Уткина обнаружены и опознаны. На 21.30 тела всех 10 человек, находившихся на борту самолета Пригожина, обнаружены. Основная официальная версия - 'взрыв в небе". На место катастрофы выезжали представители воинской части, у которой стоит ПВО", – говорится в сообщении.

Близкий к "ЧВК Вагнер" телеграм-канал GREY ZONE тоже сообщает о гибели Пригожина как о подтвержденном факте.

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"Руководитель "Группы Вагнера", Герой России, настоящий патриот своей Родины – Евгений Викторович Пригожин погиб в результате действий предателей России. Но даже в Аду он будет лучшим!" – пишет канал.

Обновлено в 23.10. Российское государственное агентство "Росавиация" подтвердило гибель Пригожина и Уткина.

"По данным авиакомпании на борту самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ) находились следующие пассажиры: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy. Члены экипажа: Levshin Aleksei, командир; Karimov Rustam, второй пилот; Raspopova Kristina, бортпроводник", - говорится в сообщении.

В Росавиации подчеркнули, что выполнение рейса осуществлялось "на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке".

Среди погибших еще один заместитель Пригожина – Валерий Чекалов, отвечавший за работу службы безопасности ЧВК "Вагнер".

Погибший вместе с Евгением Пригожиным Валерий Чекалов единственный знал о перемещениях бизнесмена - именно он руководил транспортной логистикой основателя ЧВК Вагнер и его ближайшего окружения.

Катастрофа самолета Пригожина

Ранее сегодня стало известно, что в Тверской области России разбился самолет, принадлежащий начальнику ЧВК Вагнер Евгению Пригожину. По словам очевидцев, сначала прозвучали два взрыва, а после самолет начал падать, разваливаясь на куски.

В Сети появились фотографии обломков самолета. На некоторых из них видны отверстия, напоминающие следы от поражения шрапнелью, которой начинены ракеты ПВО.

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