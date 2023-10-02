Отмечается, что сейчас ведутся споры, кому же будут подчиняться наемники.

Наемники группы "Вагнера" находятся в подвешенном состоянии. Ведутся серьезные споры о том, кто возглавит частную военную кампанию после смерти Евгения Пригожина.

Аналитики Института изучения войны напомнил, что президент России Владимир Путин 29 сентября публично обнял бывшего командующего группой "Вагнера" и нынешнего сотрудника Минобороны РФ Андрея Трошева и заявил, что они с Трошевым обсуждали, как он будет участвовать в формировании новых добровольческих отрядов, выполняющих боевые задачи преимущественно в Украине. Некоторые элементы группы "Вагнера" негативно отреагировали на объятия Путина Трошева и теперь выдвинули альтернативного лидера.

Известный канал Telegram, связанный с Вагнером, объявил 1 октября, что 25-летний сын Евгения Пригожина Павел Пригожин взял на себя "командование" группой "Вагнера" и что он ведет переговоры с Росгвардией о возвращении наемников на фронт в Украину. Известный источник, связанный с "Вагнером", сообщил, что "вагнеровцам" не придется подписывать контракты с Министерством обороны России и что наемники сохранят свое название, символику, идеологию, командиров, управление и существующие стандартны работы.

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Российский инсайдерский источник заявил, что Павел Пригожин не является независимым актером и находится под влиянием главы Службы безопасности Вагнера Михаила Ватанина, указывая на то, что некоторые сотрудники Вагнера заинтересованы в сплочении вокруг связанной с Пригожиным альтернативы Трошеву, даже если эта альтернатива не является независимой организацией.

Другой сторонник "Вагнера" сообщил 30 сентября, что глава Росгвардии Виктор Золотов рассматривает возможность разрешить наемникам присоединиться к Росгвардии в качестве отдельного подразделения "Вагнера", хотя со стороны Павла Пригожина не прокомментировали конкретно, как его филиал группы "Вагнера" может работать с Росгвардией.

Неясно, что Кремль думает об отношениях между "вагнеровцами" и российским правительством. Росгвардия напрямую подчиняется администрации президента России, что делает примечательными публичные объятия Путина с Трошевым и подчинение элементов "Вагнера" российскому Минобороны. Оборонному ведомству РФ в любом случае придется предоставить оборудование и материалы для восстановления сил ЧВК под эгидой Росгвардии, поскольку Росгвардия не имеет материально-технической инфраструктуры, чтобы сделать это самостоятельно.

ЧВК "Вагнер" после смерти Пригожина - последние новости

29 сентября в Минобороны Британии сообщили, что наемников ЧВК "Вагнер" начали возвращать на фронт в Украину. При этом указано, что перемещение "вагнеровцев" происходит небольшими группами для участия в боевых действиях в составе российских подразделений. Концентрируются боевики вокруг Бахмута Донецкой области.

В свою очередь начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш подтвердил, что наемники возвращаются на войну против Украины. По его словам, это "вагнеровцы", которые находились в Беларуси, сейчас часть из них заключают контракты с Минобороны РФ.

Кроме того, СМИ сообщают, что в Подмосковье начал работу отдел кадров ЧВК. Через него ведется набор по направлениям в Беларусь и Ливию.

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