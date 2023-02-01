По мнению Жирнова, президенту РФ стоило тихо уйти на пенсию.

21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал свой смертный приговор как диктатор. Политически он уже мертв.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал бывший сотрудник КГБ и российской разведки Сергей Жирнов, отметив, что Путину стоило уйти на пенсию, но в 2022 году он увидел пример Казахстана и испугался.

"Путин в 2022 году сделал величайшую глупость в своей жизни. Ему надо было тихо, спокойно уйти на покой, стать пенсионером и жить со своими миллиардами. Но его испугал Казахстан в январе 2022 года. Он понял, что даже если станет таким себе елбасы, то придет какой-нибудь Токаев и его сковырнет, вернет Конституцию в обратную сторону, изменит в обратную сторону название столицы, проведет выборы и вернет страну в нормальное русло. Путин этого испугался и решил: "У меня не остается ничего, кроме как затеять войну против внешнего врага", - считает Жирнов.

По его мнению, Путин уже не существует как глава государства:

"Об этом сказал главный человек в мире. Президент Соединенных Штатов Америки назвал его военным преступником и мясником. И руководитель Украины сказал, что с Путиным никакого разговора больше не будет. Все. Путина политически не существует. Он уже курица без головы, еще бежит, но головы у него уже нет".

События в Казахстане в 2022 году - что сообщалось

В 2019 году Касым-Жомарт Токаев одержал победу на внеочередных президентских выборах. Считалось, что он является ставленником Нурсултана Назарбаева, который правил до него 28 лет.

Однако, в январе 2022 года в Казахстане вспыхнули народные волнения. И после митингов Токаев начал выступать против семьи и политики Назарбаева.

Акции протеста в Казахстане начались из-за повышения цен на сжиженный газ. Протестующие требовали отставки президента, правительства, введение демократических изменений. 5 января правительство Казахстана ушло в отставку. По всей стране был введен режим ЧС. Позже Токаев предложил провести внеочередные президентские выборы и одержал победу.