Глава Кремля также разрешил вводить бессрочный уровень угрозы в приграничных районах.

Президент Российской Федерации Владимир Путин отменил ограничения по срокам введения уровней террористической опасности в приграничных районах. Он подписал соответствующий указ

Отмечается, что ранее уровень террористической угрозы устанавливался не более чем на 15 суток, из-за чего приходилось его постоянно продлевать. Последний раз его продлевали 20 января.

Кроме того, глава Кремля поручил усилить досмотр и контроль за транспортом в приграничных районах, где установлен режим территориальной угрозы. В авто будут искать оружие и взрывчатку.

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Какие уровни террористической угрозы установил Кремль:

на временно оккупированных территориях Украины введено военное положение, что предусматривает ограничение на передвижение местных жителей;

в приграничных регионах, в том числе в оккупированном Крыму усилена охрана общественного порядка, введен "особый режим" на транспорте, ограничена свобода передвижения, а также применено "временное отселение" людей якобы в безопасные районы;

в 18 регионах Южного и Центрального федеральных округов РФ усилена охрана правопорядка, введен "особый режим" на транспорте и объектах энергетической инфраструктуры;

в других регионах РФ в октябре ввели режим "уровня базовой готовности".

Полномасштабное вторжение России в Украину - что известно

19 октября 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин "ввел" военное положение на временно оккупированных территориях из-за "обстрелов".

При этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что введение "военного положения" на временно оккупированных территориях Украины Кремлем следует рассматривать как псевдолегализацию мародерства и разграбления имущества украинцев перед очередной "перегруппировкой".

19 октября 2022 года Путин издал новые незаконные указы относительно временно оккупированных территорий Украины. В этот раз он ввел так называемое "военное положение".

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