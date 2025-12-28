Монарх стремится видеться с внуками.

Король Великобритании Чарльз III хочет, чтобы принц Гарри занял более решительную позицию в браке с Меган Маркл, если хочет вернуться в королевскую семью.

Об этом сообщает Radar Online со ссылкой на источники, близкие к монарху. По информации инсайдеров, 77-летний король, который недавно сообщил о положительной динамике в лечении онкологии, очень болезненно переживает отсутствие контакта со своими младшими внуками - шестилетним Арчи и четырехлетней Лилибет.

Король осознает, что времени на налаживание родственных связей у него не так много, поэтому стремится иметь полноценные отношения со всеми внуками, а не только с детьми принца Уильяма и Кейт Миддлтон. В то же время Меган Маркл якобы категорически настроена постоянно жить в Соединенных Штатах Америки.

Как известно, несколько месяцев назад Чарльз и Гарри провели закрытую встречу, пытаясь найти путь к примирению. По словам источников, король считает, что именно герцог Сассекский должен проявить больше настойчивости и убедить жену позволить детям чаще бывать в Великобритании.

Инсайдеры отмечают, что Чарльз не потерял любви к младшему сыну и искренне гордится тем, каким отцом стал Гарри. В то же время монарх обеспокоен тем, что Арчи и Лилибет могут потерять связь с британским культурным наследием и собственной семейной историей.

Напомним, в последней рождественской речи короля Чарльза рассмотрели признаки увеличения роли его внуков в представлении монархии.

