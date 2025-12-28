За одну ночь ВСУ ликвидировали более 100 российских спецназовцев из Уссурийска, - Мадяр

В частности, уничтожено более 50 оккупантов, еще более 70 ранены.

На временно оккупированной части Донецкой области нанесен успешный удар по части российского спецназа из Уссурийска, сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди.

"Более 120 спецназовцев 14 бригады спецназначения ГРУ РФ ликвидировано/разорвано в результате спланированной и проведенной ночью 26 декабря Птицами 1 отдельного центра Сил беспилотных систем операции в населенном пункте Бердянское, временно оккупированная территория Донецкой обл., согласно подтвержденной оперативной информации", - отметил Мадяр в Telegram.

Эта бригада происходит из города Уссурийск. Ее назначение - разведка и специальные операции.

В частности, в результате проведенной разведывательно-ударной операции по командному пункту и местам дислокации личного состава оккупанта ликвидирован 51 оккупант, ранены - 74.

Также в рядах оккупантов есть те, кто считается пропавшими без вести.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря на основе данных от Генерального штаба ВСУ стало известно, что с целью частичного уничтожения запасов ударных БпЛА и снижения интенсивности применения беспилотников типа "Shahed"/"Герань" по территории Украины, поражены места хранения, подготовки и пуска ударных БпЛА в районе временно оккупированного Донецка Донецкой области.

Кроме того, мы также рассказывали, что россияне изменили даты оккупации Украины. Один из экспертов прогнозирует, что враг сосредоточит наибольшие наступательные усилия в январе и в начале февраля 2026 года на Покровском направлении.

